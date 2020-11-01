«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?
Новости Беларуси. Эта неделя отметилась не самым приятным мировым рекордом – на планете был зафиксирован самый большой среднесуточный прирост по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По количеству зараженных первое место удерживают Соединенные Штаты Америки, тяжелая ситуация в Индии и Бразилии. Не все ладно и у наших соседей.
Беларусь на их фоне выглядит неплохо за счет комплекса разработанных в нашей стране мероприятий. Но если медики самоотверженно и сплоченным составом готовы бороться с этой напастью, то вот сами жители сильно расслабились, из-за чего осеннюю волну COVID называют более массовой по сравнению с весенней.
Галина Буро, корреспондент:
О пользе ношения маски в общественных местах знает, пожалуй, каждый. А еще о том, что руки надо обрабатывать санитайзерами или антисептическими средствами на основе этанола. Его содержание должно быть не меньше 60 %. Но всегда ли то, что мы знаем, мы же и соблюдаем? Проверим.
Начнем с остановок общественного транспорта. Вроде на свежем воздухе, но в час пик, а особенно в дождь, ожидание автобуса проходит уж в очень тесной компании. Легко можно вдохнуть аромат чужого парфюма (хорошо, если только его), что уж говорить о вирусе? Может, самое время надеть маску? Но так думают далеко не все.
– Кому суждено заболеть, тот заболеет.
– То есть вы на авось надеетесь?
– Да, на авось.
Осторожно, двери закрываются, а для инфекции открывается благодатная среда. Замкнутое пространство, кашляющий сосед, общие поручни – не самые антиковидные попутчики. В троллейбусе то и дело звуковая реклама напоминает о средствах индивидуальной защиты. Правило простое, но не без исключений.
Владимир Караник: «Ограничение необязательных контактов снижает нагрузку на систему здравоохранения почти в два раза»
– Скажите, пожалуйста, а почему вы без маски в общественном транспорте?
– Почему? Я не знаю, мне неудобно. Мы держим дистанцию.
– Если много людей, где-то столпотворение, то одеваю. Маска в кармане.
– То есть маска в кармане? Но перед вами вот женщина сидит, например.
– Но это рекомендательный характер носит.
– А вдруг вы болеете и кого-нибудь заразите?
– Вы знаете, я считаю, что, возможно, все мы этим переболеем. Может, даже по два раза, по три. Так что я не считаю, что стоит всего этого бояться.
– Но вы же понимаете, что чем меньше нагрузка на больницы, тем проще врачам справиться с болезнью?
– Знаете, я считаю, что все это бесполезно.
– Я всегда без маски.
– А почему?
– Потому что я уже и пневмонией переболела, и коронавирусом переболела.
– Так может, поэтому и переболели?
– Ну, наверное.
– Вы знаете, что маску надо все-таки носить?
– Надо. Виноват. Виноват, девочка, 100 процентов, не отказываюсь.
– Будете надевать?
– Постараюсь.
Найти желание, а не оправдание. Ведь коронавирус как проверка общества на человечность, точнее, на заботу о ближнем. Болезнь может протекать бессимптомно. Представьте, человек о ней не знает, ходит без маски и раздает СOVID как по Wi-Fi. Поэтому и просят надевать повязки всем без исключения. Причем вариант с открытым носом – это дизлайк.
«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии (читайте далее).