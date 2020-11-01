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«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?

01 ноября 2020 17:44
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Новости Беларуси. Эта неделя отметилась не самым приятным мировым рекордом – на планете был зафиксирован самый большой среднесуточный прирост по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По количеству зараженных первое место удерживают Соединенные Штаты Америки, тяжелая ситуация в Индии и Бразилии. Не все ладно и у наших соседей.

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-1

Беларусь на их фоне выглядит неплохо за счет комплекса разработанных в нашей стране мероприятий. Но если медики самоотверженно и сплоченным составом готовы бороться с этой напастью, то вот сами жители сильно расслабились, из-за чего осеннюю волну COVID называют более массовой по сравнению с весенней.

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-4

Галина Буро, корреспондент:
О пользе ношения маски в общественных местах знает, пожалуй, каждый. А еще о том, что руки надо обрабатывать санитайзерами или антисептическими средствами на основе этанола. Его содержание должно быть не меньше 60 %. Но всегда ли то, что мы знаем, мы же и соблюдаем? Проверим.

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-7

Начнем с остановок общественного транспорта. Вроде на свежем воздухе, но в час пик, а особенно в дождь, ожидание автобуса проходит уж в очень тесной компании. Легко можно вдохнуть аромат чужого парфюма (хорошо, если только его), что уж говорить о вирусе? Может, самое время надеть маску? Но так думают далеко не все. 

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-10

– Кому суждено заболеть, тот заболеет. 
– То есть вы на авось надеетесь? 
– Да, на авось.

Осторожно, двери закрываются, а для инфекции открывается благодатная среда. Замкнутое пространство, кашляющий сосед, общие поручни – не самые антиковидные попутчики. В троллейбусе то и дело звуковая реклама напоминает о средствах индивидуальной защиты. Правило простое, но не без исключений.     

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«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-13

– Скажите, пожалуйста, а почему вы без маски в общественном транспорте? 
– Почему? Я не знаю, мне неудобно. Мы держим дистанцию.

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-16

– Если много людей, где-то столпотворение, то одеваю. Маска в кармане. 
– То есть маска в кармане? Но перед вами вот женщина сидит, например. 
– Но это рекомендательный характер носит.

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-19

– А вдруг вы болеете и кого-нибудь заразите? 
– Вы знаете, я считаю, что, возможно, все мы этим переболеем. Может, даже по два раза, по три. Так что я не считаю, что стоит всего этого бояться. 
– Но вы же понимаете, что чем меньше нагрузка на больницы, тем проще врачам справиться с болезнью? 
– Знаете, я считаю, что все это бесполезно.

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-22

– Я всегда без маски. 
– А почему? 
– Потому что я уже и пневмонией переболела, и коронавирусом переболела. 
– Так может, поэтому и переболели? 
– Ну, наверное.

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-25

– Вы знаете, что маску надо все-таки носить? 
– Надо. Виноват. Виноват, девочка, 100 процентов, не отказываюсь. 
– Будете надевать? 
– Постараюсь.

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?-28

Найти желание, а не оправдание. Ведь коронавирус как проверка общества на человечность, точнее, на заботу о ближнем. Болезнь может протекать бессимптомно. Представьте, человек о ней не знает, ходит без маски и раздает СOVID как по Wi-Fi. Поэтому и просят надевать повязки всем без исключения. Причем вариант с открытым носом – это дизлайк.

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# Коронавирус # общество # Галина Буро # Фотофакт

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