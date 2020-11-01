«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?

Новости Беларуси. Эта неделя отметилась не самым приятным мировым рекордом – на планете был зафиксирован самый большой среднесуточный прирост по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По количеству зараженных первое место удерживают Соединенные Штаты Америки, тяжелая ситуация в Индии и Бразилии. Не все ладно и у наших соседей.

Беларусь на их фоне выглядит неплохо за счет комплекса разработанных в нашей стране мероприятий. Но если медики самоотверженно и сплоченным составом готовы бороться с этой напастью, то вот сами жители сильно расслабились, из-за чего осеннюю волну COVID называют более массовой по сравнению с весенней.

Галина Буро, корреспондент:

О пользе ношения маски в общественных местах знает, пожалуй, каждый. А еще о том, что руки надо обрабатывать санитайзерами или антисептическими средствами на основе этанола. Его содержание должно быть не меньше 60 %. Но всегда ли то, что мы знаем, мы же и соблюдаем? Проверим.

Начнем с остановок общественного транспорта. Вроде на свежем воздухе, но в час пик, а особенно в дождь, ожидание автобуса проходит уж в очень тесной компании. Легко можно вдохнуть аромат чужого парфюма (хорошо, если только его), что уж говорить о вирусе? Может, самое время надеть маску? Но так думают далеко не все.

– Кому суждено заболеть, тот заболеет.

– То есть вы на авось надеетесь?

– Да, на авось. Осторожно, двери закрываются, а для инфекции открывается благодатная среда. Замкнутое пространство, кашляющий сосед, общие поручни – не самые антиковидные попутчики. В троллейбусе то и дело звуковая реклама напоминает о средствах индивидуальной защиты. Правило простое, но не без исключений. Владимир Караник: «Ограничение необязательных контактов снижает нагрузку на систему здравоохранения почти в два раза»

– Скажите, пожалуйста, а почему вы без маски в общественном транспорте?

– Почему? Я не знаю, мне неудобно. Мы держим дистанцию.

– Если много людей, где-то столпотворение, то одеваю. Маска в кармане.

– То есть маска в кармане? Но перед вами вот женщина сидит, например.

– Но это рекомендательный характер носит.

– А вдруг вы болеете и кого-нибудь заразите?

– Вы знаете, я считаю, что, возможно, все мы этим переболеем. Может, даже по два раза, по три. Так что я не считаю, что стоит всего этого бояться.

– Но вы же понимаете, что чем меньше нагрузка на больницы, тем проще врачам справиться с болезнью?

– Знаете, я считаю, что все это бесполезно.

– Я всегда без маски.

– А почему?

– Потому что я уже и пневмонией переболела, и коронавирусом переболела.

– Так может, поэтому и переболели?

– Ну, наверное.

– Вы знаете, что маску надо все-таки носить?

– Надо. Виноват. Виноват, девочка, 100 процентов, не отказываюсь.

– Будете надевать?

– Постараюсь.