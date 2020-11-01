Как не заболеть, когда на улице холодно и дождливо? Советует ЛОР-врач

Вот и наступил последний месяц осени – ноябрь. Впереди нас ожидают дожди, ветер, слякоть и, конечно, морозы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Что предпринять, чтобы обезопасить себя и избежать встречи с врачом? Советует профессионал.

Ноябрьская погода заставляет тщательно выбирать подходящую одежду и обувь. Ведь правильно подобранный гардероб поможет избежать переохлаждения организма. В этот промозглый период особенно актуальны ЛОР-заболевания.

Татьяна Луговская, врач-оториноларинголог:

Нужно следить за своим здоровьем, чтобы не попасть к ЛОР-врачу с заболеваниями. Поэтому перед выходом из дома нужно посмотреть, какая погода. Не забывать про поливитамины, здоровый образ жизни, не забывать об использовании маски и, конечно же, мыть руки.

Если вы идете туда, где скопление людей, и вы боитесь, что можете заболеть, то, пожалуйста, надевайте маску. Перед этим можно использовать любую противовирусную мазь – смазать слизистую полости носа.