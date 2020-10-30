Даёт возможность двигаться даже парализованному человеку. Показываем первый в Беларуси экзоскелет

Новости Беларуси. Первый в стране экзоскелет для реабилитации инвалидов-колясочников появился в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экзоскелет – это вызов биологии и возможность подарить радость движения даже парализованному человеку. Он предназначен для восполнения утраченных функций. Ультрасовременную технику для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата купили на средства инновационного фонда. О первых пилотах и больших надеждах – в материале Юлии Мычки.

Инструктор-методист Наталья Петровна – первый пилот экзоскелета. Именно на ней коллеги оттачивают навыки работы с гаджетом.

Наталья Якутенок, инструктор-методист филиала Могилевского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов:

Я пытаюсь сымитировать состояние ребенка, которое может быть. Сотрудники учатся, нарабатывают практику.

С Альбертом – а именно так назвали робота российские разработчики – познакомят ребят, которые проходят здесь реабилитацию. Чтобы вникнуть во все детали, почти две недели специалисты центра обучались онлайн у московских инструкторов.

Роботом управляют с помощью планшета. Под каждого человека свои настройки. Инженеры-разработчики, опираясь на результаты тренировок, потом смогут создавать новые, более совершенные модели.

Мария Зайцева, врач-невролог филиала Могилевского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов:

Этот робот внедряется в детскую практику для работы с детским церебральным параличом, для рассеянного склероза, для спинальной мышечной атрофии. То есть, в принципе, он дает новые возможности для людей, у которых по каким-то врожденным либо приобретенным вопросам возникли проблемы с нижними конечностями.

Юлия Мычка, корреспондент:

Его вес 23 килограмма и он предназначен для подростков ростом от 140 сантиметров. Его главная задача – помочь опорно-двигательному аппарату вспомнить свои основные функции.

В списке первых пилотов изначально числились мальчишки, но что-то они разволновались. На помощь пришли девчонки. Ульяна Федорова к встрече с Альбертом готовится и морально и физически.

Ульяна Федорова:

Про экзоскелет я ничего не слышала, но я переживаю, что буду первая.

Елена Красная, мама Ульяны:

Я жду, что этот аппарат научит правильно ставить ребенка ноги, спину держать правильно и в дальнейшем у нас будут улучшения, мы научимся самостоятельно передвигаться.

Таня из Быхова станет вторым пилотом экзоскелета. У девушки врожденная патология, после операции ей приходится заново учиться ходить. Сейчас она отрабатывает навыки синхронной ходьбы – руками заставляет работать ноги.

Татьяна Гапонова:

Просто страшно: вдруг не получится.

Светлана Клыгина, бабушка Татьяны:

Шаги она делает с поддержкой, но они очень тяжелые, представляете. Поэтому очень хорошо, что прогресс вот так шагнул. Будем надеяться, что он нам тоже поможет как-то и вертикализоваться и снова начать ходить.

Большой плюс новинки – это возможность вынести тренировку за пределы кабинета лечебной физкультуры. Передвигаться в экзоскелете по улице – реальная перспектива. По мнению врачей, такие роботы – новое слово в реабилитации.

Светлана Суворова, заведующая филиалом Могилевского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов:

Новая роботизированная техника – это вау, действительно, это возможность почувствовать себя героем каких-то компьютерных игр, это возможность новых достижений в двигательном плане для самого ребенка. Ну а для нас это, конечно, начало дороги нового направления реабилитационной помощи.