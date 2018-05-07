«Если мы говорим о младшей школе, то не более 20 минут»: сколько ребёнок может проводить с гаджетами

Новости Беларуси. Самое простое и, возможно, самое важное. При зрительной нагрузке нужно делать перерывы. Время просмотра телепередач, время, которое ребёнок проводит с гаджетами, должно быть ограничено.

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:

Если мы говорим о младшей школе, то это – не более 20 минут. Если мы говорим о старшей школе, то это может быть и час.

Просто важно делать перерывы.

Во время перерывов стараться смотреть вдаль и делать минимальные какие-то упражнения для глаз, которые, в общем-то, общеизвестны.