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«Если мы говорим о младшей школе, то не более 20 минут»: сколько ребёнок может проводить с гаджетами

07 мая 2018 14:12
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Новости Беларуси. Самое простое и, возможно, самое важное. При зрительной нагрузке нужно делать перерывы.  Время просмотра телепередач, время, которое ребёнок проводит с гаджетами, должно быть ограничено.

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:
Если мы говорим о младшей школе, то это – не более 20 минут. Если мы говорим о старшей школе, то это может быть и час.

Просто важно делать перерывы.

Во время перерывов стараться смотреть вдаль и делать минимальные какие-то упражнения для глаз, которые, в общем-то, общеизвестны.

# Зрение у детей # Здоровье # Виктория Витт

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