Андрей Шорец на открытии первого центра трансфузиологии в Минске: «Здесь самое современное оборудование»

Новости Беларуси. В Минске 3 мая открыли первый центр трансфузиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь установлено оборудование для заготовки и хранения компонентов донорской крови, которого больше нет нигде на территории СНГ.

Корпус разместился в больничном городке 6-й столичной клиники. Здесь появилась и первая в нашей стране лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Такая необходимая для спасения тысяч пациентов донорская кровь будет направляться в клиники, где выполняют высокотехнологичные операции.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

По-хорошему удивлен. Я знал, что здесь самое современное оборудование, но я даже не предполагал о таком высоком уровне. Отдельные единицы просто уникальны, их даже нет на просторах бывшего СНГ. Технологии, которые присутствует здесь, позволяют обеспечить кровью и ее компонентами не только жителей города Минска, но и страны.