Новости Беларуси. Соблюдение самых простых рекомендаций даёт ошеломительный эффект. Это подтверждают и недавние исследования врачей.

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:

Наблюдались дети 8-9 лет и время, которое они проводили на улице. И были сделаны интересные выводы: что один час в неделю, проведённый ребёнком на улице, снижает риск развития близорукости на 2%.

10 часов – на 20%.

Даже у детей, у которых для этого есть генетическая предрасположенность – у которых один или два родителя близоруки.