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«Час в неделю, проведённый ребёнком на улице, снижает риск развития близорукости на 2%. 10 часов – на 20%»

07 мая 2018 14:13
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Новости Беларуси. Соблюдение самых простых рекомендаций даёт ошеломительный эффект. Это подтверждают и недавние исследования врачей. 

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:
Наблюдались дети 8-9 лет и время, которое они проводили на улице. И были сделаны интересные выводы: что один час в неделю, проведённый ребёнком на улице, снижает риск развития близорукости на 2%.

10 часов – на 20%.

Даже у детей, у которых для этого есть генетическая предрасположенность – у которых один или два родителя близоруки.

«Час в неделю, проведённый ребёнком на улице, снижает риск развития близорукости на 2%. 10 часов – на 20%»-1

Самые банальные прогулки для вашего зрения могут оказаться полезнее дорогих витаминов. Не забывайте об этом и найдите время, чтобы просто прогуляться с малышом.

# Зрение у детей # Здоровье # Виктория Витт

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