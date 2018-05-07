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«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз

07 мая 2018 15:21
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Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:  
Если вкратце, то мой совет звучит так: поменьше компактных, прессованных текстур и побольше кремовых.

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-1

Начнём мы с макияжа бровей.

Для оформления бровей обладательницам чувствительных глаз стоит воспользоваться тушью и фломастером. Их кремовая текстура не будет осыпаться – а значит, риск заработать раздражение глаз значительно снижается.

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-4

Инна Леута:  
У нашей модели Дарьи очень густые красивые брови. Но, если у вас брови очень тонкие, то фломастер вам поможет оформить бровь более современно.

Рисуйте волоски параллельно коже, не поднимайте фломастер высоко.

Так у Вас волоски получатся тонкими, с красивым изгибом.

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-7

Что касается макияжа глаз, предпочтение отдайте кремовым текстурам.

Они могут быть матовыми, сатиновыми, с лёгким-лёгким мерцанием. Вы можете наносить их на всю форму глаза и ставить небольшой блик по центру. Но, если вы всё же отдадите предпочтение компактным теням, то правильно подберите кисти.

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-10

Кисточки из белки – от них стоит отказаться.

Да, они максимально удобны в использовании, но из-за того, что у них очень рыхлые волоски, тени удерживаются плохо, рискуете напылить в глаза. Поэтому отдайте предпочтение кистям из колонка и соболя, либо из пони.

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-13

У них – более гладкий и упругий ворс.

Он лучше удерживает сухие текстуры, соответственно, не так много теней будет осыпаться под глаза и попадать в глаза.

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-16

Я предпочитаю заполнять чувствительные глаза, всё-таки, кремовыми тенями. Нежного сливочного, бежевого, песочного оттенка. Кистью синтетической, которая плотно прилегает к веку. И набирайте на кисточку текстуры побольше.

Для того, чтобы движений было поменьше.

Всё же, чувствительные глаза не любят долгое взаимодействие с подвижным веком.

Обратите внимание – оттенки и текстуры в кремовых тенях можно легко миксовать между собой.  

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-19

Инна Леута:  
Чувствительность глаза – не повод отказываться от подведения слизистой. Только делаем это правильно. Берём стойкий карандаш и заполняем слизистую больше между ресниц. Для того, чтобы глазная жидкость могла свободно циркулировать и увлажнять ваш глаз.

Точно так же обладательницам чувствительных глаз не стоит отказываться от стрелок.

Нужно только учесть несколько нюансов.

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-22

Инна Леута:  
Исключите жидкие подводки и фломастеры. Потому что в составе таких текстур есть масла, которые испаряются, создают глянцевую поверхность  и, соответственно, могут раздражать слизистую ваших глаз.

Тушь для глаз. Самая интересная тема для беседы.

«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз-25

Если у вас чувствительные глаза, проходите мимо всех тушей «5 в 1», «3 в 1», также избегайте водостойких тушей. Отдайте предпочтение обычной туши – неводостойкой, объёмной либо удлиняющей.

Меняйте тушь раз в два месяца.

# Нанесение макияжа # Здоровье # Инна Леута

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