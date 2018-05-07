«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Если вкратце, то мой совет звучит так: поменьше компактных, прессованных текстур и побольше кремовых.
Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Если вкратце, то мой совет звучит так: поменьше компактных, прессованных текстур и побольше кремовых.
Начнём мы с макияжа бровей.
Для оформления бровей обладательницам чувствительных глаз стоит воспользоваться тушью и фломастером. Их кремовая текстура не будет осыпаться – а значит, риск заработать раздражение глаз значительно снижается.
Инна Леута:
У нашей модели Дарьи очень густые красивые брови. Но, если у вас брови очень тонкие, то фломастер вам поможет оформить бровь более современно.
Рисуйте волоски параллельно коже, не поднимайте фломастер высоко.
Так у Вас волоски получатся тонкими, с красивым изгибом.
Что касается макияжа глаз, предпочтение отдайте кремовым текстурам.
Они могут быть матовыми, сатиновыми, с лёгким-лёгким мерцанием. Вы можете наносить их на всю форму глаза и ставить небольшой блик по центру. Но, если вы всё же отдадите предпочтение компактным теням, то правильно подберите кисти.
Кисточки из белки – от них стоит отказаться.
Да, они максимально удобны в использовании, но из-за того, что у них очень рыхлые волоски, тени удерживаются плохо, рискуете напылить в глаза. Поэтому отдайте предпочтение кистям из колонка и соболя, либо из пони.
У них – более гладкий и упругий ворс.
Он лучше удерживает сухие текстуры, соответственно, не так много теней будет осыпаться под глаза и попадать в глаза.
Я предпочитаю заполнять чувствительные глаза, всё-таки, кремовыми тенями. Нежного сливочного, бежевого, песочного оттенка. Кистью синтетической, которая плотно прилегает к веку. И набирайте на кисточку текстуры побольше.
Для того, чтобы движений было поменьше.
Всё же, чувствительные глаза не любят долгое взаимодействие с подвижным веком.
Обратите внимание – оттенки и текстуры в кремовых тенях можно легко миксовать между собой.
Инна Леута:
Чувствительность глаза – не повод отказываться от подведения слизистой. Только делаем это правильно. Берём стойкий карандаш и заполняем слизистую больше между ресниц. Для того, чтобы глазная жидкость могла свободно циркулировать и увлажнять ваш глаз.
Точно так же обладательницам чувствительных глаз не стоит отказываться от стрелок.
Нужно только учесть несколько нюансов.
Инна Леута:
Исключите жидкие подводки и фломастеры. Потому что в составе таких текстур есть масла, которые испаряются, создают глянцевую поверхность и, соответственно, могут раздражать слизистую ваших глаз.
Тушь для глаз. Самая интересная тема для беседы.
Если у вас чувствительные глаза, проходите мимо всех тушей «5 в 1», «3 в 1», также избегайте водостойких тушей. Отдайте предпочтение обычной туши – неводостойкой, объёмной либо удлиняющей.
Меняйте тушь раз в два месяца.