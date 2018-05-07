«Исключите жидкие подводки и фломастеры»: делаем макияж для чувствительных глаз

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:

Если вкратце, то мой совет звучит так: поменьше компактных, прессованных текстур и побольше кремовых.

Начнём мы с макияжа бровей. Для оформления бровей обладательницам чувствительных глаз стоит воспользоваться тушью и фломастером. Их кремовая текстура не будет осыпаться – а значит, риск заработать раздражение глаз значительно снижается.

Инна Леута:

У нашей модели Дарьи очень густые красивые брови. Но, если у вас брови очень тонкие, то фломастер вам поможет оформить бровь более современно. Рисуйте волоски параллельно коже, не поднимайте фломастер высоко. Так у Вас волоски получатся тонкими, с красивым изгибом.

Что касается макияжа глаз, предпочтение отдайте кремовым текстурам. Они могут быть матовыми, сатиновыми, с лёгким-лёгким мерцанием. Вы можете наносить их на всю форму глаза и ставить небольшой блик по центру. Но, если вы всё же отдадите предпочтение компактным теням, то правильно подберите кисти.

Кисточки из белки – от них стоит отказаться. Да, они максимально удобны в использовании, но из-за того, что у них очень рыхлые волоски, тени удерживаются плохо, рискуете напылить в глаза. Поэтому отдайте предпочтение кистям из колонка и соболя, либо из пони.

У них – более гладкий и упругий ворс. Он лучше удерживает сухие текстуры, соответственно, не так много теней будет осыпаться под глаза и попадать в глаза.

Я предпочитаю заполнять чувствительные глаза, всё-таки, кремовыми тенями. Нежного сливочного, бежевого, песочного оттенка. Кистью синтетической, которая плотно прилегает к веку. И набирайте на кисточку текстуры побольше. Для того, чтобы движений было поменьше. Всё же, чувствительные глаза не любят долгое взаимодействие с подвижным веком. Обратите внимание – оттенки и текстуры в кремовых тенях можно легко миксовать между собой.

Инна Леута:

Чувствительность глаза – не повод отказываться от подведения слизистой. Только делаем это правильно. Берём стойкий карандаш и заполняем слизистую больше между ресниц. Для того, чтобы глазная жидкость могла свободно циркулировать и увлажнять ваш глаз. Точно так же обладательницам чувствительных глаз не стоит отказываться от стрелок. Нужно только учесть несколько нюансов.

Инна Леута:

Исключите жидкие подводки и фломастеры. Потому что в составе таких текстур есть масла, которые испаряются, создают глянцевую поверхность и, соответственно, могут раздражать слизистую ваших глаз. Тушь для глаз. Самая интересная тема для беседы.