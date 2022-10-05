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«Может вызвать осложнения». При каких заболеваниях нельзя ходить в баню?

05 октября 2022 13:46
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Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Официальная медицина как относится к процессу парения? Данил, вы сами баню-то любите?

«Может вызвать осложнения». При каких заболеваниях нельзя ходить в баню?-1

Данил Масюк, врач-оториноларинголог:
Я пару раз посещал. Сказать, что люблю – нет.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Интересный вопрос: нужно ли перед посещением бани прийти к врачу и проконсультироваться? Может, какие-то противопоказания вы назовете именно по здоровью? Не состояние алкогольного опьянения, а по здоровью – кому конкретно нельзя?

«Может вызвать осложнения». При каких заболеваниях нельзя ходить в баню?-4

Ольга Кошелюк, врач общей практики:
Нельзя посещать баню пациентам с хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Алеся Лакина:
Любыми хроническими?

Ольга Кошелюк:
Да, любые, потому что это может вызвать осложнения. Если же хронические заболевания у пациентов имеются, но они в стадии ремиссии, то без проблем. Конечно же, никто, никакой врач ни в коем случае не запретит пациенту идти в баню. Конечно же, всему должна быть мера.

«Родителям не могут дать больничный просто на основании соплей». В каких случаях ребенку необходимо вызвать врача – подробнее здесь.

# Баня # Здоровье # Наталья Надольская # Данил Масюк # Алеся Лакина # Ольга Кошелюк # Фотофакт

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