«Может вызвать осложнения». При каких заболеваниях нельзя ходить в баню?
Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Официальная медицина как относится к процессу парения? Данил, вы сами баню-то любите?
Данил Масюк, врач-оториноларинголог:
Я пару раз посещал. Сказать, что люблю – нет.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Интересный вопрос: нужно ли перед посещением бани прийти к врачу и проконсультироваться? Может, какие-то противопоказания вы назовете именно по здоровью? Не состояние алкогольного опьянения, а по здоровью – кому конкретно нельзя?
Ольга Кошелюк, врач общей практики:
Нельзя посещать баню пациентам с хроническими заболеваниями в стадии обострения.
Алеся Лакина:
Любыми хроническими?
Ольга Кошелюк:
Да, любые, потому что это может вызвать осложнения. Если же хронические заболевания у пациентов имеются, но они в стадии ремиссии, то без проблем. Конечно же, никто, никакой врач ни в коем случае не запретит пациенту идти в баню. Конечно же, всему должна быть мера.
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