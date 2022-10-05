«Может вызвать осложнения». При каких заболеваниях нельзя ходить в баню?

Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Официальная медицина как относится к процессу парения? Данил, вы сами баню-то любите?