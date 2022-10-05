«Родителям не могут дать больничный просто на основании соплей». В каких случаях ребёнку необходимо вызвать врача?

Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Все мы знаем, как работодатели относятся к сотрудникам, которые часто берут больничные, чтобы сидеть с ребенком. То есть не сами болеют, а у них болеют дети. Поэтому мы наблюдаем в садах и школах сопливых и бесконечно кашляющих детей, потому что родители просто не ведут их к врачу. Скажите, при каких первых симптомах, то есть когда мама, папа должны понять, что ребенка надо именно вести к врачу или он может просто походить в сад, а вдруг само пройдет?