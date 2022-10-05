«Родителям не могут дать больничный просто на основании соплей». В каких случаях ребёнку необходимо вызвать врача?

Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Все мы знаем, как работодатели относятся к сотрудникам, которые часто берут больничные, чтобы сидеть с ребенком. То есть не сами болеют, а у них болеют дети. Поэтому мы наблюдаем в садах и школах сопливых и бесконечно кашляющих детей, потому что родители просто не ведут их к врачу. Скажите, при каких первых симптомах, то есть когда мама, папа должны понять, что ребенка надо именно вести к врачу или он может просто походить в сад, а вдруг само пройдет?
Ольга Кошелюк, врач общей практики:
В первую очередь это повышение температуры тела. Во-вторых, это признаки ОРВИ – такие как кашель, насморк. Еще очень часто детки, перед тем как только начинают заболевать, становятся очень беспокойные, то есть плохо спят, могут просыпаться. У них появляется озноб как предвестник какого-либо заболевания. Конечно же, в таких ситуациях нужно сразу же обращаться к врачу.
Наталья Надольская:
Хорошо, это если есть температура. Смотрите, температура не всегда есть. Родителям не могут дать больничный просто на основании соплей у ребенка.
Ольга Кошелюк:
Врач всегда осматривает ребенка, он же не только собирает какие-то жалобы у мамы или ребенка. Он всегда проводит аускультацию, осмотр ребенка, то есть смотрит горло и на основании этого выдает листок по уходу за заболевшим ребенком.
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