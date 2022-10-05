Вакцинация против гриппа стартовала в Минской области – прививают по желанию

Новости Беларуси. В центральном регионе стартовала кампания по вакцинации против гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В первую очередь прививают пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Также вакцинироваться можно и на рабочем месте. Медицинские бригады готовы выезжать на предприятия и в организации. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Первые желающие получить прививку от гриппа уже в коридорах клецкой поликлиники. На выбор две вакцины – российского и французского производства. Все в наличии и в достаточном количестве. В первую очередь вакцинируют детей и взрослых, имеющих хронические заболевания, а также беременных и пожилых. Но все по желанию.