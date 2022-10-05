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Вакцинация против гриппа стартовала в Минской области – прививают по желанию

05 октября 2022 13:25
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Новости Беларуси. В центральном регионе стартовала кампания по вакцинации против гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В первую очередь прививают пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Также вакцинироваться можно и на рабочем месте. Медицинские бригады готовы выезжать на предприятия и в организации.

Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Вакцинация против гриппа стартовала в Минской области – прививают по желанию-1

Первые желающие получить прививку от гриппа уже в коридорах клецкой поликлиники. На выбор две вакцины – российского и французского производства. Все в наличии и в достаточном количестве. В первую очередь вакцинируют детей и взрослых, имеющих хронические заболевания, а также беременных и пожилых. Но все по желанию.

Вакцинация против гриппа стартовала в Минской области – прививают по желанию-4

Юлия Шалоха, заведующая поликлиникой Клецкой центральной районной больницы:
По своему составу вакцины идентичные по штаммовому составу. Они зарегистрированы и разрешены к использованию в Республике Беларусь. Проведена активная работа в районе с руководителями организаций, предприятий, с идеологическим активом коллективов данных предприятий. Заключены договора, планируется привить против гриппа около 1 500 человек за счет средств предприятий и личных средств граждан.

Подробности в видеоматериале.

# Вакцинация # Здоровье # Юлия Шалоха # Юлия Минич # Алина Кулаго # Владислав Уласовец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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