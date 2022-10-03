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В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа

03 октября 2022 14:20
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Новости Беларуси. В Беларуси начали вакцинировать против гриппа. В Минске прививочные пункты не пустуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа-1

Только в самом крупной районе Минска, Фрунзенском, процедуру прошли без малого 6 тысяч человек. Иммунизация ведется не только в учреждениях здравоохранения. Медики могут выехать и на предприятия. Прививка без отрыва от производства – достаточно удобная услуга.

В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа-4

Николай Трубчик, главный врач 2-й центральной районной поликлиники Минска:
Мы заключаем договоры с предприятиями и там, где численность хотя бы от 25 человек, организовываем, согласовываем дату и время, выезжаем самостоятельно прививочными своими бригадами. На данный момент почти 400 человек в районе привиты именно за счет средств предприятий.

В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа-7

Параллельно с прививкой от гриппа можно сделать прививку и от коронавируса. Медики могут ввести препаратный микс в один день.

В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа-10

Марина Антоненко, слесарь механосборочных работ УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:
Я пришла сегодня на ревакцинацию от ковида и на вакцинацию от гриппа. Буду делать две прививки. В нашей семье вообще дисциплина: у нас все, независимо от того, кто на пенсии, кто в школу ходит все делают прививки. Лучше сделать вакцинацию, быть здоровым, чем ждать: а вдруг пронесет?

В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа-13

Напомним, бесплатную прививку российским препаратом «Гриппол Плюс» могут получить дети, беременные, люди старше 65 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Те, кто не входит в так называемую группу риска, могут пройти вакцинацию оплатив. Им на выбор предложат либо российский, либо французский препарат.

# Вакцинация # Здоровье # Николай Трубчик # Марина Антоненко # Фотофакт

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