В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа

Новости Беларуси. В Беларуси начали вакцинировать против гриппа. В Минске прививочные пункты не пустуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в самом крупной районе Минска, Фрунзенском, процедуру прошли без малого 6 тысяч человек. Иммунизация ведется не только в учреждениях здравоохранения. Медики могут выехать и на предприятия. Прививка без отрыва от производства – достаточно удобная услуга.

Николай Трубчик, главный врач 2-й центральной районной поликлиники Минска:

Мы заключаем договоры с предприятиями и там, где численность хотя бы от 25 человек, организовываем, согласовываем дату и время, выезжаем самостоятельно прививочными своими бригадами. На данный момент почти 400 человек в районе привиты именно за счет средств предприятий.

Параллельно с прививкой от гриппа можно сделать прививку и от коронавируса. Медики могут ввести препаратный микс в один день.

Марина Антоненко, слесарь механосборочных работ УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:

Я пришла сегодня на ревакцинацию от ковида и на вакцинацию от гриппа. Буду делать две прививки. В нашей семье вообще дисциплина: у нас все, независимо от того, кто на пенсии, кто в школу ходит – все делают прививки. Лучше сделать вакцинацию, быть здоровым, чем ждать: а вдруг пронесет?