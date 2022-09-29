Как правильно ухаживать за контактными линзами? Рассказал врач-офтальмолог

Контактные линзы – это отличная замена очков или дополнение к ним. Зачастую люди комбинируют ношение очков и линз, но не всегда знают об особенностях в уходе и использовании. Как же правильно пользоваться линзами и чем может быть опасно пренебрежение правилами, пробуем разобраться.

Диана Высоцкая, студентка:

Я ношу линзы периодически, часто чередую с очками, потому что долго ходить в линзах мне очень тяжело, я хожу в них с утра до вечера, и вечером глаза начинают уставать. Я чувствую себя некомфортно, приходится их закапывать, потому что ощущение, будто туда что-то попало. Их нужно снимать либо надевать очки. Я ношу линзы часов восемь, но по вечерам снимаю, чтобы посидеть в компьютере, потому что глаза очень устают и сидеть так в линзах просто невозможно.

Анна Зябкина, врач-офтальмолог медицинского центра «Кравира»:

По сроку ношения линзы бывают однодневные, пролонгированного ношения, то есть это от недели до месяца, и бывают уже традиционные замены – это от месяца и больше.

Уход за линзами – это простая и не затратная по времени процедура, но для того чтобы она была качественной, необходимо следовать указаниям на инструкции и советам офтальмолога. Квалифицированные специалисты медицинского центра «Кравира» смогут ответить на все волнующие вопросы и предоставить необходимые рекомендации по уходу за контактными линзами.

Анна Зябкина:

Что касается ухода, если вы хотите, чтобы контактная линза служила как можно дольше и эффективнее, то нужно в первую очередь, чтобы она всегда была чистой. Чтобы она всегда была чистой, нужно, чтобы контейнер всегда был чистый, в котором она хранится, то есть менялся вместе с контактными линзами, также раствор, в котором хранится линза, чтобы обновлялся ежедневно. Ни в коем случае нельзя использовать антисептики, водопроводную воду заливать в контейнер, нельзя использовать даже физраствор.

В самом растворе линза должна находиться не менее четырех часов, так она пройдет полный цикл очищения. Также не стоит забывать и о механической чистке. Для этого будет достаточно пару раз в неделю протирать контактные линзы между подушечек пальцев или ладошек. Таким незаурядным способом получится убрать отложения из-за использования. А после должного ухода можно смело надевать линзы.

Анна Зябкина:

Перед тем как надевать контактную линзу, убедитесь, что ваши глаза в порядке, то есть что они не воспалены, что они не красные, нет аллергических реакций, также что вы сами при этом не болеете, потому что даже ОРВИ – контактные линзы не стоит надевать в этот день. Если используете макияж, то сначала мы надеваем контактную линзу, а потом уже красимся, потому что избегаем таким образом попадания элементов декоративной косметики под линзу. В случае с контактными линзами нужно строго соблюдать правила ношения, которые указываются производителем. Несоблюдение или пренебрежение инструкцией применения может повлечь неприятные для здоровья последствия.