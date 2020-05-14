Оставят дома, положат в больницу, отправят в санаторий? В Минздраве рассказали, как распределяют пациентов с коронавирусом

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь: На сегодняшний момент у нас несколько стратегий. В городе Минске работает стратегия: учитывая сильное амбулаторно-поликлиническое звено, пациенты с бессимптомными и легкими формами у нас находятся на амбулаторном этапе под наблюдением амбулаторных служб. Мы к этой стратегии тоже готовились. Стратегия вторая – это пациенты с легким течением, которые не имеют возможности самоизоляции и имеют факторы развития среднетяжелого и тяжелого течения, находятся на стационарах города Минска.

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

По их желанию?

Елена Богдан:

По желанию и по медицинским показаниям. Если у него легкое течение, даже если у него бессимптомная форма, но у него нет возможности самоизоляции, мы такого человека оставить на улице не можем. И не можем оставить его в том жилом помещении, где он живет. У нас есть общежития с общей кухней, с общим туалетом. Такие люди должны быть изолированы на время – 14 дней. Мы в обязательном порядке госпитализируем среднетяжелые. О тяжелых пневмониях не может быть здесь и разговора. Следующая категория пациентов – это пациенты, которые имеют какие-то клинические проявления и нуждаются в долечивании и в реабилитации. Для долечивания у нас выделено в городе Минске три учреждения.

Куда идут эти пациенты? Там они находятся тоже, в зависимости от ситуации, 7 или 14 дней. У нас на сегодняшний момент определено два реабилитационных учреждения: это наш РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации и наша, уникальная не только для Республики Беларусь, больница спелеолечения, которая находится в Солигорске. Туда пойдут пациенты, которые перенесли тяжело течение коронавирусной инфекции, и эти пациенты нуждаются в реабилитационных мероприятиях. Не только в долечивании и скажем так в легкой реабилитации, а в реабилитации более длительной, И на сегодняшний момент мы совместно с министерством труда и социальной защиты разрабатываем еще одну стратегию – это для людей старших возрастов, это для инвалидов, для одиноко проживающих, которые перенесли коронавирусную инфекцию средней тяжести и тяжелую, по направлению их на санаторно-курортное лечение, чтобы максимально возможно восстановить этих людей.

«Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус