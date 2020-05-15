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«Теперь в каждом районе будет». Минску подарили 10 компьютерных томографов

15 мая 2020 17:13
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Мне кажется, в этой ситуации, очень благородно повёл себя бизнес самого различного масштаба. Я знаю, около десятка аппаратов компьютерной томографии будет поставлено.

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Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Да, совершенно верно. Это замечательный просто подарок для города. 10 компьютерных томографов, которые мы распределим в первую очередь на амбулаторно-поликлиническое звено. И у нас теперь в каждом районе будет – а в самом большом Фрунзенском районе, может быть, и два – компьютерных томографа. И они же останутся, эпидемия закончится – мы знаем это. Они останутся дальше для того, чтобы помогать в диагностике других заболеваний. Поэтому просто замечательно! Я хочу сказать, что, действительно, вот такая консолидация общества, консолидация сил, средств и вот эта связка, этот баланс, плюс те гостиницы, которые были выделены для медработников.

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Игорь Позняк:
Стали вторым домом фактически?

«Теперь в каждом районе будет». Минску подарили 10 компьютерных томографов -1

Дмитрий Чередниченко:
Да. Для многих – да. Кто-то, действительно, изъявил желание не возвращаться домой на это время, То есть работа проведена всеми абсолютно на различных этапах, на разных уровнях управления значительная.

# Коронавирус # Здоровье # Дмитрий Чередниченко # Игорь Позняк

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