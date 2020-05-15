«Теперь в каждом районе будет». Минску подарили 10 компьютерных томографов

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Мне кажется, в этой ситуации, очень благородно повёл себя бизнес самого различного масштаба. Я знаю, около десятка аппаратов компьютерной томографии будет поставлено.

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Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Да, совершенно верно. Это замечательный просто подарок для города. 10 компьютерных томографов, которые мы распределим в первую очередь на амбулаторно-поликлиническое звено. И у нас теперь в каждом районе будет – а в самом большом Фрунзенском районе, может быть, и два – компьютерных томографа. И они же останутся, эпидемия закончится – мы знаем это. Они останутся дальше для того, чтобы помогать в диагностике других заболеваний. Поэтому просто замечательно! Я хочу сказать, что, действительно, вот такая консолидация общества, консолидация сил, средств и вот эта связка, этот баланс, плюс те гостиницы, которые были выделены для медработников.

Главный санитарный врач рассказала, чем нужно мыть руки

Игорь Позняк:

Стали вторым домом фактически?