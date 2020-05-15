Главный санитарный врач рассказала, чем нужно мыть руки

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

«Максимально ограничить передвижение пациентов, которые могут быть опасны для других». Как сейчас работают минские поликлиники

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Маски: стоит ли их носить всем, где их стоит носить, и что Вы можете рассказать о респираторном этикете?