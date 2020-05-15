Главный санитарный врач рассказала, чем нужно мыть руки

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
«Максимально ограничить передвижение пациентов, которые могут быть опасны для других». Как сейчас работают минские поликлиники
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Маски: стоит ли их носить всем, где их стоит носить, и что Вы можете рассказать о респираторном этикете?
Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска, руководитель ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции важным моментом, безусловно, является соблюдение мер личной профилактики. Здесь я не могу не сказать об обязательном тщательном мытье рук с применением моющих средств именно для рук – жидкого мыла. Безусловно, важным моментом является соблюдение респираторного этикета. И следующий момент, я думаю – все знают сегодня это понятие, о том, чтобы мы никогда не явились источником инфекции ни для себя, ни для окружающих. Чистые руки – это залог того, что мы не явимся источником инфекции для себя, дотрагиваясь ими к лицу, глазам, носу, рту. И, соответственно, мы не заразим окружающих.