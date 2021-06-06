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Максимум усилий, чтобы сохранить красоту женского тела. Как восстанавливают грудь после онкологии?

06 июня 2021 20:33
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Новости Беларуси. Могилевские врачи помогают женщинам победить рак молочной железы и при этом сохранить красоту женского тела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В областном онкодиспансере проводят высокотехнологичные операции, после которых женщины чувствуют себя не так дискомфортно: опухоль удаляют, а грудь восстанавливают с помощью имплантов или реконструируют из собственных тканей.

Онкопластика активно развивается в Могилеве, и за последние два года больше 300 женщин с диагнозом «рак молочной железы» вернулись домой с красивой зоной декольте.

Когда хирургия лечит не только тело, но и душу, в материале Юлии Мычки.

Врач сказал: опухоль злокачественная – рухнул весь мир. Эта белоруска победила рак молочной железы и восстановила грудь

Максимум усилий, чтобы сохранить красоту женского тела. Как восстанавливают грудь после онкологии?-1

Онкопластика развивается в Могилеве постепенно. Если еще 10 лет назад традиционный подход при таких операциях был формальным – опухоль удалили, и неважно, как получилось с точки зрения эстетики, то сегодня врачи прилагают максимум усилий, чтобы сохранить красоту женского тела. И в какой-то степени лечат не только тело, но и душу женщины.

Максимум усилий, чтобы сохранить красоту женского тела. Как восстанавливают грудь после онкологии?-4

Павел Алейников, заведующий онкологическим отделением Могилевского областного онкодиспансера:
Утрата молочной железы для женщины  это, так скажем, стресс. И 90 % женщин не могут спокойно перенести утрату молочной железы, из этого вытекают потом проблемы в семье.

Как выглядят операционные, где врачи борются с раком? Читайте здесь.

# Онкология # Здоровье # Павел Алейников # Юлия Мычка # Фотофакт

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