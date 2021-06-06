Врач сказал: опухоль злокачественная – рухнул весь мир. Эта белоруска победила рак молочной железы и восстановила грудь

Новости Беларуси. Могилевские врачи помогают женщинам победить рак молочной железы и при этом сохранить красоту женского тела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В областном онкодиспансере проводят высокотехнологичные операции, после которых женщины чувствуют себя не так дискомфортно: опухоль удаляют, а грудь восстанавливают с помощью имплантов или реконструируют из собственных тканей. Онкопластика активно развивается в Могилеве, и за последние два года больше 300 женщин с диагнозом «рак молочной железы» вернулись домой с красивой зоной декольте. Когда хирургия лечит не только тело, но и душу, в материале Юлии Мычки.

Ольга Габьева, жительница Могилева:

Доктор зашел после операции, он знал уже результаты гистологии. Конечно, была надежда, что это доброкачественная опухоль и что я пойду домой, и все будет хорошо, что это просто мне приснилось. Но когда он сказал: Ольга, у меня плохие новости, опухоль злокачественная – рухнул весь мой мир.

После диагноза «рак молочной железы» могилевчанка Ольга думала, что никогда не соберет свой рухнувший мир воедино. По ночам она плакала, а днем держалась изо всех сил, чтобы дети не видели ее слез. Могилевские онкологи незамедлительно дали рекомендации по лечению. Более того, женщине пообещали, что после операции ее грудь станет еще лучше, чем была.

Ольга Габьева:

Для женщины грудь, мне кажется, это как рука. И если нет второй руки, это... И, конечно, я это делала в первую очередь для себя. И огромное спасибо моему доктору Зингалеву Сергею Олеговичу – сделал настолько все красиво, умничка.