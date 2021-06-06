Минимальная травматизация и сокращение срока стационара. Как выглядят операционные, где врачи борются с раком?

Новости Беларуси. Могилевские врачи помогают женщинам победить рак молочной железы и при этом сохранить красоту женского тела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В областном онкодиспансере проводят высокотехнологичные операции, после которых женщины чувствуют себя не так дискомфортно: опухоль удаляют, а грудь восстанавливают с помощью имплантов или реконструируют из собственных тканей.

Онкопластика активно развивается в Могилеве, и за последние два года больше 300 женщин с диагнозом «рак молочной железы» вернулись домой с красивой зоной декольте.

Когда хирургия лечит не только тело, но и душу, в материале Юлии Мычки.

Максимум усилий, чтобы сохранить красоту женского тела. Как восстанавливают грудь после онкологии?