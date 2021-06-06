Минимальная травматизация и сокращение срока стационара. Как выглядят операционные, где врачи борются с раком?
Новости Беларуси. Могилевские врачи помогают женщинам победить рак молочной железы и при этом сохранить красоту женского тела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В областном онкодиспансере проводят высокотехнологичные операции, после которых женщины чувствуют себя не так дискомфортно: опухоль удаляют, а грудь восстанавливают с помощью имплантов или реконструируют из собственных тканей.
Онкопластика активно развивается в Могилеве, и за последние два года больше 300 женщин с диагнозом «рак молочной железы» вернулись домой с красивой зоной декольте.
Когда хирургия лечит не только тело, но и душу, в материале Юлии Мычки.
Максимум усилий, чтобы сохранить красоту женского тела. Как восстанавливают грудь после онкологии?
Без хирургии сражаться с онкологией невозможно, поэтому так сегодня выглядит святая святых областного онкодиспансера. Операционный блок занимает два этажа, и это восемь передовых операционных с почти космическими установками, которые позволяют выполнять длительные операции с минимальными нагрузками на организм. Ежедневно хирурги проводят здесь до 20 операций.
Павел Алейников, заведующий онкологическим отделением Могилевского областного онкодиспансера:
Данная техника позволяет выполнять эндоскопические операции с минимальной травматизацией тканей для пациента, с сокращением его пребывания в стационаре. Это улучшение качества жизни, сокращение реабилитационного периода – быстрее восстанавливается пациент. А также выполнение более экономных операций.
Техническую начинку операционных блоков стараются пополнять. Каждый новый инструмент в руках специалистов – это дополнительный шанс в борьбе с онкологией. Например, этот радиочастотный аппарат – редкий и очень ценный экземпляр. Чтобы работать с инновационной техникой, врачи проходят специальное обучение.
Врач сказал: опухоль злокачественная – рухнул весь мир. Эта белоруска победила рак молочной железы и восстановила грудь
Павел Алейников:
Этот аппарат позволяет разрушать опухоли первичные, или метастатические, или вторичные опухоли в печени. Можно разрушать опухоли первичного характера в легких, в молочной железе. В принципе, пациентам в тяжелом состоянии или там, где мы не можем выполнить хирургическое вмешательство, этот аппарат достаточно хорошо помогает.