Какое солнцезащитное средство выбрать для своей кожи? Рекомендации врача-дерматолога

Старение кожи на 90 % обусловлено влиянием солнечных лучей. А появившиеся пигментные пятна говорят о первых признаках увядания. Такой процесс называется фотостарением.

К тому же, стоит помнить, что длительное воздействие солнечных лучей может не просто негативно отразиться на вашем внешнем виде, но и привести к необратимым последствиям.

Юлия Асташонок, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:

Существует два вида ультрафиолетовых лучей. Первый вид ультрафиолетовых лучей при воздействии на кожу способствует повышенной выработке меланина – проявляется загар. Второй вид ультрафиолетовых лучей глубоко проникает в нашу кожу, он воздействует на ДНК, провоцирует разрушение ДНК, что способствует появлению пигментных пятен, морщин, а также злокачественных новообразований кожи. Если цвет кожи человека достаточно светлый – первый и второй фототипы, то солнцезащитные средства нужно подбирать с более сильным фактором SPF, начиная от 50, если это летнее время. Если человек собирается на отдых в теплые страны, рекомендовано, чтобы индекс SPF был больше 50 – это 70, 80, 90, можно даже 100.

Осветлить кожу во время активного солнца не удастся, а вот предотвратить появление новых пятен или остановить рост старых вполне возможно. Главное – подобрать правильный уход.

Первое правило – ежедневное использование защитного крема с SPF. Такие средства представляют собой полноценный дневной уход и подбираются исходя из ритма жизни, возраста и типа кожи. Юлия Асташонок:

В ежедневном уходе у человека должно быть умывание, тонизирование и увлажнение кожи, только после этого перед выходом на улицу наносятся солнцезащитные средства. На жирную кожу мы должны назначать защитные средства в виде флюидов, эмульсий. Если кожа сухая, обезвоженная, то рекомендовано подбирать солнцезащитные средства с SPF по текстуре в виде крема для того, чтобы еще больше кожу защитить и увлажнить.

Если вы склонны к появлению пигментных пятен, стоит обратиться к специалисту. Даже безобидная точка на теле может быть симптомом серьезного заболевания, вплоть до рака кожи. Врач назначит комплекс обследований и примет решение для устранения вопроса. Юлия Асташонок:

Мы подбираем солнцезащитные средства в зависимости еще от анамнеза. Часто бывает, что лекарственные средства могут приводить к повышенной выработке меланина. Если у человека проявились уже пигментные пятна, рекомендовано, чтобы в состав ухода входил пигментирующий компонент – витамин С, который обладает осветляющим действием, в летнее время его можно использовать под SPF-крем. Также рекомендовано, чтобы в состав крема входили пептиды, витамины группы В3, витамины А и Е с антиоксидантным действием, чтобы кожа как можно больше была защищена от ультрафиолетовых лучей. Если возникают проблемы при подборе солнцезащитного средства, рекомендовано обратиться к дерматологу или косметологу, потому как это одно из важных звеньев для защиты нашей кожи от ультрафиолета.