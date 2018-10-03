Лечение музыкой, кислородом и малоинвазивные операции. Как сохраняют здоровье самых маленьких белорусов?

Новости Беларуси. Как сохранить здоровье наших детей – пожалуй, это центральная тема, которую в эти дни в Минске обсуждают педиатры со всей страны. В столице одновременно проходит и первый перинатальный конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи, которые каждый день спасают детские жизни, сегодня делятся опытом. Десятки докладов, спикеры из разных стран и работа по секциям.

Одним словом, борьба за здоровье наших детей продолжается. Каких результатов уже удалось добиться и над чем предстоит поработать? Выясняла корреспондент Ольга Коршун.

Этот роддом в Орше знаменит на всю страну – здесь появляется на свет рекордное для Беларуси количество двоен и троен. Особенная активность наблюдается летом. К примеру, за три жарких месяца 2018 года в Орше родились сразу три пары двойняшек.

Елена Кардаш, детский реаниматолог Оршанского роддома:

Мы уже, конечно же, гадали, в чем причина. Может быть, такое особое географическое положение. А может, какое-то особое положение луны в фазу зачатия, как я думаю.

Может, прибрести такую славу роддому помог вот этот Антошка. По легенде одно касание принесет пополнение в семействе. Но скорее всего разгадка феномена в возможностях современной медицины.

В Беларуси выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела, а уровень младенческой и материнский смертности – один из самых низких в Европе.

Людмила Легкая, начальник отдела Министерства здравоохранения Беларуси:

В 2017 году ЮНИСЕФ опубликовало показатели неонатальной смертности. Мы занимаем восьмое место среди развитых стран.

Но наука идет дальше. Перспективы детской медицины в Минске обсуждают педиатры из разных стран. Будущее – за персонифицированной медициной, когда о проблемах маленького человека узнают еще до его рождения.

Антон Михайлов, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России в Северо-Западном федеральном округе:

Соответствующее обследование каждого пациента для того, чтобы назначить ему не то, как всем, а то, что нужно ему конкретно. Это относится и к внутриутробному периоду.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Сейчас мы достаточно активно развиваем первичное звено взрослого здравоохранения, трансформируя его во врача общей практики. Во многом этот путь мы должны пройти и в детстве, тоже добавив определенные компетенции врачу-педиатру.

Еще один тренд в медицине – малоинвазивные операции. Уникальные кадры: впервые в Беларуси мальчику имплантировали клапан легочной артерии, при этом хирургическое вмешательство свели к минимуму. Одним словом, детские сердца в надежных руках.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

В этом году начали делать бронхоскопию недоношенным деткам. Потому что у нас очень много детей, которые рождаются с малым весом, и мы должны им оказывать помощь.

Маленьким пациентам помогают и в РНПЦ «Мать и дитя». В это отделение в основном поступают дети с патологией нервной системы. Иногда сразу после рождения. Врачи берутся даже за самые сложные случаи. Условия позволяют: от МРТ и массажа до консультации узких специалистов.

Ольга Коршун, СТВ:

Иногда для выздоровления маленьких пациентов помещают вот в такие барокамеры. Внутри стопроцентный кислород под давлением – это способствует хорошему кровообращению. Но иногда врачи советуют включать чувство прекрасного. Например, вальс Штрауса хорошо влияет на мозг. То есть у классики не только эстетический, но и целебный эффект.