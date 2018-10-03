Прямой эфир

Сморкайтесь правильно и не закапывайте алоэ: 3 ошибки при насморке и 5 советов

03 октября 2018 17:30
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Три года с заложенным носом – столько каждый из нас проводит за всю жизнь. Насморк – самое распространённое заболевание в мире – даже занесён в книгу рекордов Гиннесса.

Вызвать его могут 250 видов бактерий и 100 вирусов.

А ещё – пыль и множество аллергенов. Поэтому очень важно сходить к врачу, чтобы выяснить точную причину. Ну а, чтобы облегчить симптомы – промывайте нос раствором соли.  

Сморкайтесь правильно и не закапывайте алоэ: 3 ошибки при насморке и 5 советов-1

Жанна Колядич, врач-оториноларинголог:
Солевые растворы приготовить в домашних условиях довольно сложно, потому что они должны иметь одинаковую концентрацию.

Поэтому лучше приобретать их в аптеке.

Пользоваться в первый день, в день возникновения насморка, нужно довольно часто – как минимум раз в час орошать слизистую для того, чтобы уменьшить отёк в носу и симптомы зуда и чихания.

Сморкайтесь правильно и не закапывайте алоэ: 3 ошибки при насморке и 5 советов-4

Как говорят японцы: «От насморка и от любви лекарства нет». Но современная медицина – традиционная и нет, всё-таки, много чего предлагает. Главное, выбрать правильно.  Вот три ошибки в лечении. 

Ошибка №1

Не злоупотребляйте сосудосуживающими препаратами — их можно капать неделю, не более трёх раз в день. Иначе возникнет привыкание и ощущение постоянной заложенности носа

Ошибка №2

Сморкайтесь правильно – не в обе ноздри одновременно. Это увеличивает давление в носу, инфекция может попасть через слуховую трубу в ухо, вызвать его воспаление.

Ошибка №3

Не капайте в нос сок лука или алоэ – они могут обжечь слизистую.

Сморкайтесь правильно и не закапывайте алоэ: 3 ошибки при насморке и 5 советов-7

Частый совет – есть лук при симптомах простуды – не самый полезный. Этот овощ нельзя употреблять при язвах, заболеваниях поджелудочной.

А вот согревающее питьё – можно и нужно.

Наталья Давыдова, врач-диетолог:
Зелёный чай – природный антиоксидант. Мёд – замечательная вещь. Стоит выпить чай с мёдом, лимоном, любые травяные чаи.

Сморкайтесь правильно и не закапывайте алоэ: 3 ошибки при насморке и 5 советов-10

И ещё – витамин С.

Укрепляет сосудистую стенку, повышает иммунитет и очень хорошо способствует профилактике кашля и насморка – достаточно по грамму в день, в течение 5 дней.

Самый нестандартный совет: взять мыло и… не верёвку, а палец.  Намылить его хозяйственным мылом, а потом тщательно смазать изнутри всю поверхность ноздрей. Возьмите на заметку и будьте здоровы!

# Консультация врача # Здоровье

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