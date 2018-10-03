Сморкайтесь правильно и не закапывайте алоэ: 3 ошибки при насморке и 5 советов
Три года с заложенным носом – столько каждый из нас проводит за всю жизнь. Насморк – самое распространённое заболевание в мире – даже занесён в книгу рекордов Гиннесса.
Вызвать его могут 250 видов бактерий и 100 вирусов.
А ещё – пыль и множество аллергенов. Поэтому очень важно сходить к врачу, чтобы выяснить точную причину. Ну а, чтобы облегчить симптомы – промывайте нос раствором соли.
Жанна Колядич, врач-оториноларинголог:
Солевые растворы приготовить в домашних условиях довольно сложно, потому что они должны иметь одинаковую концентрацию.
Поэтому лучше приобретать их в аптеке.
Пользоваться в первый день, в день возникновения насморка, нужно довольно часто – как минимум раз в час орошать слизистую для того, чтобы уменьшить отёк в носу и симптомы зуда и чихания.
Как говорят японцы: «От насморка и от любви лекарства нет». Но современная медицина – традиционная и нет, всё-таки, много чего предлагает. Главное, выбрать правильно. Вот три ошибки в лечении.
Ошибка №1
Не злоупотребляйте сосудосуживающими препаратами — их можно капать неделю, не более трёх раз в день. Иначе возникнет привыкание и ощущение постоянной заложенности носа
Ошибка №2
Сморкайтесь правильно – не в обе ноздри одновременно. Это увеличивает давление в носу, инфекция может попасть через слуховую трубу в ухо, вызвать его воспаление.
Ошибка №3
Не капайте в нос сок лука или алоэ – они могут обжечь слизистую.
Частый совет – есть лук при симптомах простуды – не самый полезный. Этот овощ нельзя употреблять при язвах, заболеваниях поджелудочной.
А вот согревающее питьё – можно и нужно.
Наталья Давыдова, врач-диетолог:
Зелёный чай – природный антиоксидант. Мёд – замечательная вещь. Стоит выпить чай с мёдом, лимоном, любые травяные чаи.
И ещё – витамин С.
Укрепляет сосудистую стенку, повышает иммунитет и очень хорошо способствует профилактике кашля и насморка – достаточно по грамму в день, в течение 5 дней.
Самый нестандартный совет: взять мыло и… не верёвку, а палец. Намылить его хозяйственным мылом, а потом тщательно смазать изнутри всю поверхность ноздрей. Возьмите на заметку и будьте здоровы!