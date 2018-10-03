Сморкайтесь правильно и не закапывайте алоэ: 3 ошибки при насморке и 5 советов

Три года с заложенным носом – столько каждый из нас проводит за всю жизнь. Насморк – самое распространённое заболевание в мире – даже занесён в книгу рекордов Гиннесса. Вызвать его могут 250 видов бактерий и 100 вирусов. А ещё – пыль и множество аллергенов. Поэтому очень важно сходить к врачу, чтобы выяснить точную причину. Ну а, чтобы облегчить симптомы – промывайте нос раствором соли.

Жанна Колядич, врач-оториноларинголог:

Солевые растворы приготовить в домашних условиях довольно сложно, потому что они должны иметь одинаковую концентрацию. Поэтому лучше приобретать их в аптеке. Пользоваться в первый день, в день возникновения насморка, нужно довольно часто – как минимум раз в час орошать слизистую для того, чтобы уменьшить отёк в носу и симптомы зуда и чихания.

Как говорят японцы: «От насморка и от любви лекарства нет». Но современная медицина – традиционная и нет, всё-таки, много чего предлагает. Главное, выбрать правильно. Вот три ошибки в лечении. Ошибка №1 Не злоупотребляйте сосудосуживающими препаратами — их можно капать неделю, не более трёх раз в день. Иначе возникнет привыкание и ощущение постоянной заложенности носа Ошибка №2 Сморкайтесь правильно – не в обе ноздри одновременно. Это увеличивает давление в носу, инфекция может попасть через слуховую трубу в ухо, вызвать его воспаление. Ошибка №3 Не капайте в нос сок лука или алоэ – они могут обжечь слизистую.

Частый совет – есть лук при симптомах простуды – не самый полезный. Этот овощ нельзя употреблять при язвах, заболеваниях поджелудочной. А вот согревающее питьё – можно и нужно. Наталья Давыдова, врач-диетолог:

Зелёный чай – природный антиоксидант. Мёд – замечательная вещь. Стоит выпить чай с мёдом, лимоном, любые травяные чаи.