Столичные поликлиники переходят на новый режим работы

Новости Беларуси. Осенне-зимний режим работы. Столичные поликлиники изменили график приема пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Осенне-зимний режим работы. Столичные поликлиники изменили график приема пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обратиться к врачам всех специальностей и вызвать доктора на дом в будние дни теперь можно с 8 утра до 20 часов. По субботам и в праздничные дни медики примут пациентов с 9 до 18.
А вот сдать анализы и пройти назначенные процедуры в выходные можно только до 15 часов.
Изменения продлятся до 15 мая.