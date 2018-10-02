Прямой эфир

Столичные поликлиники переходят на новый режим работы

02 октября 2018 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Осенне-зимний режим работы. Столичные поликлиники изменили график приема пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные поликлиники переходят на новый режим работы-1

Обратиться к врачам всех специальностей и вызвать доктора на дом в будние дни теперь можно с 8 утра до 20 часов. По субботам и в праздничные дни медики примут пациентов с 9 до 18.

Столичные поликлиники переходят на новый режим работы-4

А вот сдать анализы и пройти назначенные процедуры в выходные можно только до 15 часов.

Изменения продлятся до 15 мая.

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не сидите, скрестив ноги. Чем опасен артроз и как его лечить?
02 октября 2018 07:05

Не сидите, скрестив ноги. Чем опасен артроз и как его лечить?

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе
01 октября 2018 20:01

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения
29 сентября 2018 17:31

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения