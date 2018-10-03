Опасная косметика: 9 токсичных ингредиентов

Отдушки, консерванты, красители. В XXI веке найти натуральную косметику трудно, но своих врагов нужно знать в лицо. Екатерина Карпилович, дерматолог, косметолог:

На какое слово в этом случае стоит обратить внимание – парабены, метилпарабен, этилпарабен, что-то, вообще, похожее на это. Не должно быть больше двух компонентов в одном средстве.

Виктория Веремеева, химик-фармацевт:

Отдушки. Они, как правило, называются Parfum или в русской версии – «парфюмерная композиция». В этом одном слове может скрыться до 14 –17 различных органических соединений, состав и названия которых не прописаны на этикетках. И мы не можем знать чем, скажем так, дышим. Красители вы можете найти в самом конце списка ингредиентов. Чаще всего, они скрываются под буквами CI и дальше цифровой код.

Аллергию часто вызывают косметические продукты, в составе которых содержится мёд. Аккуратно нужно быть с травами и эфирными маслами. Чтобы добиться глянцевого эффекта, в косметику часто добавляют продукты нефтепереработки. Насколько они очищены? Вопрос совести производителей и вашей безопасности.

Екатерина Карпилович:

«Mineral oil», если написано на баночке – это уже ненатуральное, это продукт нефтепереработки и препарат этот уже токсичен.

Часто в гелях с микрочастицами содержится микропластик, лучше замените магазинные скрабы на натуральные косточки малины, абрикоса или кофе. Кожа будет благодарна.

Не ведитесь на рекламу шелковистых волос и губ, если в составе продуктов есть силиконы. Эти ингредиенты создают плёнку, которая не дает дышать коже. А входящий в состав силиконов кремний – в минус вашему здоровью. Опасайтесь и глицерина. Екатерина Карпилович:

Глицерин, наоборот, заставляет из глубоких слоев дермы, влагу забирает и кожа ещё больше обезвоживается.

Только вдумайтесь! В среднем, за год женщина съедает 2,5 тюбика помады, а вместе с ней почти всю таблицу Менделеева.

Самое удивительное, что соединение свинца, алюминия, кобальта, титана и других металлов производители вовсе не обязаны указывать. Поэтому не злоупотребляйте и не травите свой организм токсинами. Екатерина Карпилович:

Если в составе есть тальк, то он часто вызывает зуд и дерматозы. Бура может быть показана на этикетке как Е-285, такой компонент тоже часто вызывает аллергические реакции.

Приставки -bio, -healthy зачастую ничто иное, как рекламный ход производителей, никакой пользы они вам не принесут. Верьте только сертифицированным маркировкам. Виктория Веремеева:

«Eco cert» – это французский сертификат качества, с обратной стороны должен быть номер сертификата, который на сайте «Eco cert» можно проверить.

«Cosmos natural» – это немецкая национальная маркировка, которой также можно доверять.

Если вы думаете, что детская косметика исключение, спешим разуверить. Этим летом одну из известных компаний, выпускающих присыпки, обвинили в использовании асбеста. Виктория Веремеева:

Это потенциальный канцероген. Я встречала его в детской косметике, в том числе в гелях для душа. Надо всегда читать состав.