Караник: ни одного случая завоза коронавирусной инфекции не зафиксировано

Новости Беларуси. В Беларуси по коронавирусу ситуация спокойная. Не зафиксировано ни одного случая завоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая информация была озвучена 25 февраля на итоговой коллегии медиков.
Новости Беларуси. В Беларуси по коронавирусу ситуация спокойная. Не зафиксировано ни одного случая завоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая информация была озвучена 25 февраля на итоговой коллегии медиков.
Главный акцент – на противоэпидемические мероприятия. Организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля в Национальном аэропорту. Под пристальным вниманием рейсы из Италии, в связи со случаями коронавируса, которые участились на севере полуострова.
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Под наблюдением находятся студенты и работники, которые прилетели из Китая. В Минздраве отметили, что лабораторных тестов для проведения исследований достаточно. Белорусам медики рекомендуют по возможности воздержаться от посещения тех регионов, где объявлен карантин.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
В Беларуси ситуация по-прежнему спокойная, ни одного случая завоза коронавирусной инфекции не зафиксировано. Ситуация анализируется даже не ежедневно, а несколько раз в день. Мы видим ситуацию, которая сейчас проходит в Европе, поэтому усилен контроль на рейсах, которые возвращаются из Италии.
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Мог сказать, что на сегодня ДНК вируса было передано всем заинтересованным Всемирной организацией здравоохранения, которое позволило составить тест системы (ПЦР-диагностика в режиме real-time). Поэтому лабораторные тесты есть в достаточном количестве, их качество проверено независимыми экспертами, и мы не сомневаемся в их результатах.