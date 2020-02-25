Караник: ни одного случая завоза коронавирусной инфекции не зафиксировано

Новости Беларуси. В Беларуси по коронавирусу ситуация спокойная. Не зафиксировано ни одного случая завоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая информация была озвучена 25 февраля на итоговой коллегии медиков.

Главный акцент – на противоэпидемические мероприятия. Организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля в Национальном аэропорту. Под пристальным вниманием рейсы из Италии, в связи со случаями коронавируса, которые участились на севере полуострова. Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса Под наблюдением находятся студенты и работники, которые прилетели из Китая. В Минздраве отметили, что лабораторных тестов для проведения исследований достаточно. Белорусам медики рекомендуют по возможности воздержаться от посещения тех регионов, где объявлен карантин.