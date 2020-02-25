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Минздрав Беларуси усилил контроль в связи с распространением коронавируса

25 февраля 2020 06:43
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения по-прежнему контролирует ситуацию с распространением коронавируса COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси усилил контроль в связи с распространением коронавируса -1

Несмотря на то, что в Беларуси случаи заражения не зарегистрированы, проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий не прекращается. А переходит на усиленный контроль. 

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Минздрав Беларуси усилил контроль в связи с распространением коронавируса -4

В связи с активизацией вируса в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии и Таиланде организован ещё более тщательный санитарно-карантинный контроль за теми, кто прибывает из этих стран. В Национальном аэропорту «Минск-2» работает дополнительный медпункт для забора материала и проведения лабораторных исследований. Белорусские врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в страны, в которых объявлен карантин.

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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