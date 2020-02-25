Минздрав Беларуси усилил контроль в связи с распространением коронавируса

Несмотря на то, что в Беларуси случаи заражения не зарегистрированы, проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий не прекращается. А переходит на усиленный контроль.

В связи с активизацией вируса в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии и Таиланде организован ещё более тщательный санитарно-карантинный контроль за теми, кто прибывает из этих стран. В Национальном аэропорту «Минск-2» работает дополнительный медпункт для забора материала и проведения лабораторных исследований. Белорусские врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в страны, в которых объявлен карантин.