В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф

Новости Беларуси. Новый компьютерный томограф установили в Гомельском областном онкологическом диспансере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О решении этого важного вопроса попросили жители региона во время «Большого разговора с Президентом». Пострадавшая от аварии на Чернобыльской АЭС Гомельская область традиционно занимает лидирующие позиции в печальном рейтинге роста онкологических заболеваний. В 2019 году здесь выявлено более 8 000 новых случаев.

О важном событии в жизни медиков и их пациентов материал Александра Добрияна.

Александр Добриян, корреспондент:

Весной 2019-го в рамках акции «Задай свой вопрос Президенту» родственники одного из пациентов сообщили о том, что Гомельскому онкологическому диспансеру нужен новый компьютерный томограф. Старое установленное здесь оборудование имело износ более 100 %. Старый томограф в прошлом году провел в ремонте два месяца.

На обследование пациентов вынужденно возили в другие медучреждения города. Но теперь это в прошлом.

Это первичный очаг первичной опухоли.

Новый 80-срезный компьютерный томограф последнего поколения позволяет обследовать человека целиком в течении 20 секунд, а, например, томография легких и вовсе займет не больше 5. Такая производительность требует высококлассных специалистов.

Данные исследований сегодня обрабатывает одновременно семь врачей. Для оптимальной загрузки аппарата нужно еще минимум три рентгенолога.

Михаил Гапеенко, заведующий отделением Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

Компьютерный томограф – это сегодня глаза онколога, глаза радиолога, основа онкологической практики. Не имея компьютерного томографа в учреждении, автоматически исключается из учреждения еще и лучевая терапия, а это один из основных методов лечения.

Стоимость самого компьютерного томографа свыше 850 тысяч рублей, еще полмиллиона ушло на обустройство нового диагностического кабинета. Качество современной медицины уже оценили первые пациенты.

Виктор Бондаренко, пациент:

Лучше не попадать сюда, но если уже попал, то, конечно, лучше обследование проходить на современном оборудовании. Меньше дозовая нагрузка и быстрее, более точные исследования.

Заболеваемость онкологией в пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС Гомельском регионе за последние 10 лет выросла на 20 %. Это тысячи пациентов, которым необходимо высокоточное диагностическое обследование. И чем раньше оно будет сделано, тем выше шансы на жизнь.

Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

Древний римский врач Гален говорил: кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. Поэтому нужно стараться выявлять опухоли на ранних стадиях, тогда выздоровление может достигать по раку предстательной железы 100 %. Наша задача – выявить на ранней стадии, затем малоинвазивными операциями удалить опухоль и вылечить полностью человека.