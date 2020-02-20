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В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф

20 февраля 2020 21:08
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Новости Беларуси. Новый компьютерный томограф установили в Гомельском областном онкологическом диспансере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-1

О решении этого важного вопроса попросили жители региона во время «Большого разговора с Президентом». Пострадавшая от аварии на Чернобыльской АЭС Гомельская область традиционно занимает лидирующие позиции в печальном рейтинге роста онкологических заболеваний. В 2019 году здесь выявлено более 8 000 новых случаев.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-4

О важном событии в жизни медиков и их пациентов материал Александра Добрияна.   

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-7

Александр Добриян, корреспондент:
Весной 2019-го в рамках акции «Задай свой вопрос Президенту» родственники одного из пациентов сообщили о том, что Гомельскому онкологическому диспансеру нужен новый компьютерный томограф. Старое установленное здесь оборудование имело износ более 100 %. Старый томограф в прошлом году провел в ремонте два месяца.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-10

 На обследование пациентов вынужденно возили в другие медучреждения города. Но теперь это в прошлом.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-13

Это первичный очаг первичной опухоли.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-16

Новый 80-срезный компьютерный томограф последнего поколения позволяет обследовать человека целиком в течении 20 секунд, а, например, томография легких и вовсе займет не больше 5. Такая производительность требует высококлассных специалистов.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-19

Данные исследований сегодня обрабатывает одновременно семь врачей. Для оптимальной загрузки аппарата нужно еще минимум три рентгенолога.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-22

Михаил Гапеенко, заведующий отделением Гомельского областного клинического онкологического диспансера: 
Компьютерный томограф – это сегодня глаза онколога, глаза радиолога, основа онкологической практики. Не имея компьютерного томографа в учреждении, автоматически исключается из учреждения еще и лучевая терапия, а это один из основных методов лечения.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-25

Стоимость самого компьютерного томографа свыше 850 тысяч рублей, еще полмиллиона ушло на обустройство нового диагностического кабинета. Качество современной медицины уже оценили первые пациенты.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-28

Виктор Бондаренко, пациент:
Лучше не попадать сюда, но если уже попал, то, конечно, лучше обследование проходить на современном оборудовании. Меньше дозовая нагрузка и быстрее, более точные исследования.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-31

Заболеваемость онкологией в пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС Гомельском регионе за последние 10 лет выросла на 20 %. Это тысячи пациентов, которым необходимо высокоточное диагностическое обследование. И чем раньше оно будет сделано, тем выше шансы на жизнь.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-34

Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
Древний римский врач Гален говорил: кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. Поэтому нужно стараться выявлять опухоли на ранних стадиях, тогда выздоровление может достигать по раку предстательной железы 100 %. Наша задача – выявить на ранней стадии, затем малоинвазивными операциями удалить опухоль и вылечить полностью человека.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-37

За последние семь лет количество исследований, проводимых в Гомельском областном онкологическом диспансере, выросло вдвое. С установкой нового томографа ежегодно здесь будут делать до 30 тысяч обследований.

В год до 30 тысяч обследований. В Гомельском онкологическом диспансере появился новый томограф-40

# Онкология # Здоровье # Александр Добриян # Михаил Гапеенко # Дмитрий Лось # Фотофакт

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