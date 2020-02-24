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Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса

24 февраля 2020 13:57
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Новости мира. Евросоюз выделит свыше 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Большую часть средств направят в ВОЗ, 15 миллионов странам-партнерам, ещё 100 на исследования в поисках вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса-1

В эпицентре заболевания  китайской провинции Хубэй  медики фиксируют повторные случаи заражения вирусом –  их уже 195. Ранее медики предупреждали, что после выздоровления человек запросто может заразиться вновь.

Сессию Всекитайского собрания перенесли из-за коронавируса

Как протекает болезнь в таком варианте, пока не сообщается. Между тем, шесть китайских провинций понизили объявленный ранее наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса-4

Китайские специалисты разработали лекарство, которое предварительно показало свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Сейчас специалисты занимаются его доработкой. 

# Коронавирус # Фотофакт

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