Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса

Новости мира. Евросоюз выделит свыше 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Большую часть средств направят в ВОЗ, 15 миллионов – странам-партнерам, ещё 100 – на исследования в поисках вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эпицентре заболевания – китайской провинции Хубэй – медики фиксируют повторные случаи заражения вирусом – их уже 195. Ранее медики предупреждали, что после выздоровления человек запросто может заразиться вновь.

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Как протекает болезнь в таком варианте, пока не сообщается. Между тем, шесть китайских провинций понизили объявленный ранее наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.