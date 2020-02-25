«Не стоит пользоваться ортопедическими стельками впрок». Как избежать плоскостопия

Специалисты бьют тревогу. У современного человека после 30 лет сложно найти стопу без изъянов. Причем, прекрасная половина страдает недугом в 4 раза чаще, чем представители сильного пола. Самая распространенная деформация – плоскостопие.

Геннадий Урьев, заведующий консультационно-диагностическим отделением РНПЦ травматологии и ортопедии:

Частые причины приобретенного плоскостопия у детей – это дефицит витамина D, гипермобильность суставов, травмы стоп, неправильно выбранная обувь, лишний вес в детском возрасте и малоподвижный образ жизни.

Врожденное плоскостопие встречается не более чем в 5 процентах случаев, в остальных – недуг приобретенный. А значит, развития патологии зачастую можно избежать. Особенно если обратить внимание на проблему еще в раннем детстве. Тогда впервые происходит деформация стоп, которая с возрастом без надлежащей коррекции только усугубляется.

Геннадий Урьев:

Диагноз плоскостопие может поставить только квалифицированный врач-ортопед. Поэтому регулярные консультации хотя бы один раз в год до 7-8 лет желательно осуществлять.

Грамотный взгляд специалиста особенно важен для самых маленьких пациентов. Ведь до трехлетнего возраста зрительно распознать плоскостопие невозможно. Костная часть стопы малыша скрыта жировой прослойкой, которая снижает ударную нагрузку при ходьбе. Для родителей сигналом о том, что нельзя откладывать визит к врачу-ортопеду, могут стать следующие симптомы.

Геннадий Урьев:

Ребенок жалуется на быструю утомляемость ног, даже если стоит на месте. К вечеру ножки ребенка могут отекать, жалобы на боль в ногах. Каблучки на новой обуви могут стаптываться с внутренней стороны.

Диана Галех, корреспондент:

Сидячий образ жизни приводит к слабости мышц голени, которые тоже участвуют в удержании свода стопы. В результате развивается статическое плоскостопие.

Офисным работникам обязательно нужно время от времени вставать и хотя бы немного подвигаться, выполнять небольшую гимнастику. Лечение плоскостопия предполагает комплексный подход – массаж, физиопроцедуры. При необходимости назначается медикаментозная терапия.

Анна Ласица, инструктор-методист УЗ «8-я городская детская клиническая поликлиника»:

Дома делается обязательно босиком упражнение с мячом, с предметами. Можно прокатывать карандашики стопами, мячи теннисные, летом ходить босиком по камушкам, по травке.

Немаловажную роль играет обувь, которую мы носим. Геннадий Урьев:

Правильная обувь должна плотно фиксировать стопу и голеностопный сустав. Обувь, которая давит или, напротив, свободно сидит на ноге, не годится. Обувь должна быть изготовлена, как правило, из натуральных материалов, иметь жесткий высокий задник.

Особая роль в профилактике и лечении плоскостопия отводится ортопедическим стелькам. Они помогают разгрузить стопу и корректируют деформацию на начальных этапах. Геннадий Урьев:

Не стоит пользоваться ортопедическими стельками впрок, потому что если нет для этого причины для ношения стелек, это может привести к раннему растяжению капсуло-связочного аппарата, суставов стопы и может спровоцировать плоскостопие.