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Коронавирус идёт на спад. В Китае за сутки зафиксировали лишь 9 случаев заражения

25 февраля 2020 08:03
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Новости мира. Количество инфицированных коронавирусом в Китае за пределами центра заболевания вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Коронавирус идёт на спад. В Китае за сутки зафиксировали лишь 9 случаев заражения -1

Не считая провинции Хубэй, за прошедшие сутки по всей стране зафиксировали лишь 9 новых случаев заражения. Число выздоровевших пациентов при этом уже 13-й день подряд превышает тысячу человек. По последним данным, из больниц выписались свыше 27 тысяч граждан. Умерли – 2663.   

Коронавирус идёт на спад. В Китае за сутки зафиксировали лишь 9 случаев заражения -4

Новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Испании. Заболевание обнаружили у итальянца, который приехал на остров Тенерифе. В Республике Корея число заражённых приближается к 900. В Италии к этому моменту известно о 229 инфицированных. В японской больнице умер четвёртый пожилой пассажир круизного лайнера Diamond Princess.

Коронавирус идёт на спад. В Китае за сутки зафиксировали лишь 9 случаев заражения -7

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А вот во Франции коронавируса больше нет. Министр здравоохранения страны сообщил, что всех инфицированных удалось вылечить. По данным ВОЗ, здесь было зарегистрировано 12 случаев заражения Kovid-19, один пациент умер.   

# Коронавирус # Фотофакт

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