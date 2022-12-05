Рак молочной железы. Кто в зоне риска и как часто нужно обследоваться у врача?

Рак молочной железы является одним из самых распространенных женских онкологических заболеваний. Коварный недуг развивается в результате бесконтрольного деления и роста злокачественных клеток.

Василий Зайцев, врач-онколог, маммолог, хирург высшей категории, кандидат медицинских наук:

Рак молочной железы на сегодня в Республике Беларусь – ведущая нозология. И, к сожалению великому, по причине смерти она тоже меняется годами с раком шейки матки. Сегодня статистика такова: рак молочной железы наиболее изучен нозологией. Вместе с тем 50 % – известны причины, а 50 %, увы, нет. Чаще имеет проблемы гинекологический анамнез, наследственность тоже играет немаловажную роль, то есть это та нозология, которой еще надлежит заниматься. Кто бы мог подумать, что от образа жизни тоже, оказывается, зависит очень многое.

Марина Марущик, нутрициолог, консультант превентивной медицины:

Современная женщина в силу разных обстоятельств – хобби, работы, исследовательской позиции в жизни – ложится поздно спать. Порой это 12, час ночи. И мы даже не задумываемся о том, что это абсолютно не норма. Нарушая свой режим сна, мы запускаем гормональный дисбаланс. Ложась спать после 12 часов, у нас снижается синтез гормона мелатонина, а мелатонин является базовым ключом запуска фазы детоксикации гормонов. Детоксикация – это выведение.

Василий Зайцев:

Диагностика складывается из нескольких этапов. Прежде всего по достижению 20-летнего возраста дама должна выполнять один раз в год УЗИ молочных желез и осмотр доктора. Кроме всего, с 5 по 12 дни надлежит выполнять самообследование молочных желез. Методика самообследования молочных желез представлена во всех женских консультациях. В самообследование входит осмотр белья, так как даже небольшие выделения из груди будут оставлять следы. Следующий шаг – нужно расслабиться, встать у зеркала и проверить, нет ли перемен в размере, форме и контуре, не должно быть никаких смещений и фиксаций, когда руки подняты. Далее следует ощупать подмышечные впадины и грудь на наличие уплотнений.

Василий Зайцев:

К сожалению, когда появляются симптомы, это уже говорит о том, что рак далеко не в ранней стадии. Поэтому предпочтительно профилактические мероприятия. УЗИ до 35 лет, а с 50 лет – маммография один раз в два года. И, пожалуйста, это обязательно надлежит следовать. Марина Марущик:

Если женщина находится в группе риска, у нее у мамы или бабушки, родной сестры была онкология, ее зона риска повышается в среднем на 45 %. Это официальная статистика. Тогда женщина осознанно подходит к модификации образа жизни и исключает кофе навсегда. Вслед за кофе она исключает черный чай.