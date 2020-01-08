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Как восстановиться после новогодних застолий без ущерба для здоровья

08 января 2020 09:14
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Как отойти от новогодних праздников без ущерба для здоровья и фигуры?

«Это иллюзия того, что он помогает». Почему опасно пить рассол при похмелье

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни – Марта Марудова.

Самый популярный у многих способ восстановления после праздников – когда ты первого, второго, третьего ешь-ешь-ешь, а потом пятого просто целый день голодный ходишь и не ешь, вообще, ничего. С точки зрения диетологии – это не путь в никуда?

«Это просто рассадник всех патогенных бактерий». Как нельзя хранить салаты

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:
Конечно, это путь к заболеваниям ЖКТ, причем прямой, быстрый и скорый. Поэтому, все-таки, если вы хотите как-то разгрузиться после тяжелых застолий, к этому нужно подходить с умом. Но самая главная разгрузка – это не загружать себя пищевым мусором. Мы убираем или дарим новогодние конфеты, если, все-таки, они не съедены, мы выбрасываем все колбасные нарезки, прошлогодние салаты, будь они не ладны, и мы едим правильную пищу: нежирное мясо или рыбу с овощами, фрукты как десерт, много воды ,и счастье стройности и похудения фактически у нас с вами в кармане.

Как правильно пить воду: до, во время или после еды

Как восстановиться после новогодних застолий без ущерба для здоровья -1

Помогает ли вода похудеть?

Марта Марудова:
Если потом мы еще не переедаем, то безусловно.

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт

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