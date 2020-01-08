«Это иллюзия того, что он помогает». Почему опасно пить рассол при похмелье

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни: Опасные напитки – это в виде рассола, которые все очень любят. Это иллюзия того, что он помогает. Рассол – это соль, он дает еще больше отеков, если есть какие-то заболевания ЖКТ, он их еще больше провоцирует. Вот это брожение – это вся та история, которая не про здоровье. С рассолом нужно расставаться безжалостно.

Как восстановиться после новогодних застолий без ущерба для здоровья

Много газированной воды, кофе, когда часто люди пьют после больших застолий в больших огромных дозировках тоже не есть хорошо. Мы помним требование Всемирной организации здравоохранения: 400 мг кофеина – это 3-4 чашки максимум, в день по 200-250 мл.

Если разбавлять молоком?

Марта Марудова:

Это тогда жидкие калории.

Что насчет бульона?

Марта Марудова:

Ничего не имею против бульона, потому что это вода, пополнение жидкости. Это вкусно, потому что вода сейчас зимой не всем лезет, поэтому бульон – это хороший выход. Когда в рационе есть бульон, супы и какие-то другие жидкие продукты, мы можем уже говорить о пополнении жидкости и здоровья.