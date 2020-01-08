Как правильно пить воду: до, во время или после еды

Одни диетологи рекомендует во время и после еды не пить воду и нужно строго до, а другие – можно пить воду в любое время с любой едой. Почему существуют такие противоположные точки зрения? Какая правильная, выяснили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Как восстановиться после новогодних застолий без ущерба для здоровья

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:

Почему есть такие противоречивые данные и люди не знают, что же им делать? Потому что мы все разные, у нас есть разные заболевания, разный метаболизм, возраст, поэтому при определенных заболеваниях, при некоторых формах язвенной болезни рекомендуется не запивать водой. Если вы абсолютно здоровый, у вас все прекрасно и замечательно, то не думайте о том, можно или нельзя, пейте, когда хочется и будет вам счастье.