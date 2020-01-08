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Как правильно пить воду: до, во время или после еды

08 января 2020 09:51
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Одни диетологи рекомендует во время и после еды не пить воду и нужно строго до, а другие можно пить воду в любое время с любой едой. Почему существуют такие противоположные точки зрения? Какая правильная, выяснили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:
Почему есть такие противоречивые данные и люди не знают, что же им делать? Потому что мы все разные, у нас есть разные заболевания, разный метаболизм, возраст, поэтому при определенных заболеваниях, при некоторых формах язвенной болезни рекомендуется не запивать водой. Если вы абсолютно здоровый, у вас все прекрасно и замечательно, то не думайте о том, можно или нельзя, пейте, когда хочется и будет вам счастье.

Как правильно пить воду: до, во время или после еды -1

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