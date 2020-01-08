«Это просто рассадник всех патогенных бактерий». Как нельзя хранить салаты

Что происходит с салатами, если хранить их на балконе, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Как восстановиться после новогодних застолий без ущерба для здоровья

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:

Сейчас плюс на дворе и это с одной стороны хорошо, а с другой – не очень, потому что не все салаты влазят в холодильник и люди хранят их на балконе при плюсовой температуре. И уже на второй день это просто рассадник всех патогенных бактерий микрофлоры, это кишечные инфекции, интоксикация в любых продуктах при плюсовой температуре. Многие шутят, что в этом есть некий эффект похудения. Но если мы говорим о питании детей, пожилых людей или о людях с хроническими заболеваниями, то конечно, это может закончиться все печально, инфекционными больницами, капельницами и еще чем-то таким серьезным, о чем не хочется говорить.