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«Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт

02 января 2020 12:31
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Новости Беларуси. Экспорт медицинских услуг в Витебской области в 2020 году вырастет практически вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт-1

Регион рассчитывает получить около 10 миллионов рублей. В первую очередь, благодаря производству и продаже лекарственных препаратов. Продолжают пользоваться популярностью у иностранцев белорусские санатории и медицинские услуги. Так, только в Витебском областном роддоме за 2019 год помощь получили около полтысячи жительниц ближнего и дальнего зарубежья.  

«Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт-4



Наталья Леушина, жительница Невеля (Россия):
Знакомые рожали у нас, и муж настоял, чтобы мы ехали именно в Витебск рожать. Потому что квалифицированный персонал тут более, патологий поменьше. 

«Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт-6

Вячеслав Кондратьев, житель Витебска:
Прекрасный подарок к Новому  году – наша доченька Алиса. Очень хочется пожелать  всем мамам, чтобы Дед Мороз, Боженька подарил им тоже долгожданного ребенка, которого они тоже желают. Здоровья самое главное, счастья, всего самого хорошего.

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«Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт-9



В 2019 году область заработала на экспорте медуслуг около 6 миллионов рублей. Это на 16 % выше, чем в 2018-м. В 2020-м продолжится работа по созданию немецко-белорусского кардиологического центра в Миорах. За счёт этого увеличится предложение на рынке. 

# Беременность и роды # Здоровье # Вячеслав Кондратьев # Наталья Леушина # Фотофакт

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