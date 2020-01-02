«Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт

Новости Беларуси. Экспорт медицинских услуг в Витебской области в 2020 году вырастет практически вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион рассчитывает получить около 10 миллионов рублей. В первую очередь, благодаря производству и продаже лекарственных препаратов. Продолжают пользоваться популярностью у иностранцев белорусские санатории и медицинские услуги. Так, только в Витебском областном роддоме за 2019 год помощь получили около полтысячи жительниц ближнего и дальнего зарубежья.





Наталья Леушина, жительница Невеля (Россия):

Знакомые рожали у нас, и муж настоял, чтобы мы ехали именно в Витебск рожать. Потому что квалифицированный персонал тут более, патологий поменьше.

Вячеслав Кондратьев, житель Витебска:

Прекрасный подарок к Новому году – наша доченька Алиса. Очень хочется пожелать всем мамам, чтобы Дед Мороз, Боженька подарил им тоже долгожданного ребенка, которого они тоже желают. Здоровья самое главное, счастья, всего самого хорошего. «Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, каково это – родить в новогоднюю ночь