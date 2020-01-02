Рожать и отдыхать – в Беларусь. Почему россияне доверяют нашей медицине?

Новости Беларуси. Экспорт медицинских услуг в Витебской области в 2020 году планируют увеличить практически вдвое. Регион рассчитывает получить около 10 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь, благодаря производству и продаже лекарственных препаратов. По-прежнему пользуются популярностью у иностранцев санатории, растет спрос на услуги белорусских клиник. «Услуги на экспорт» – репортаж Анастасии Бут.

Из российского Невеля Наталья уехала рожать своего первого ребенка за сотню километров, в другую страну. О витебских медиках она слышала только хорошие отзывы. И вот результат: 3 кг 240 гр счастья по имени Полина. «Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт

Именно в этом роддоме – уже который год подряд – рождается первый в стране «новогодний» ребенок. В 2020-м – девочка с типичной для января фамилией Мороз. Хороший знак, говорят врачи. Только за прошедший год здесь родилось около тысячи детей. А более 500 жительниц ближнего и дальнего зарубежья обратились за медицинской помощью.





Александр Марченко, начальник санатория:

Наш санаторий после завершения реконструкции получил возможность принимать также гостей нашей республики. Что их здесь привлекает? Конечно, сказочная природа Летчанского края, уникальные современные технологии восстановительной медицины, высококвалифицированные врачи-специалисты.

Сегодня санаторий загружен более, чем на 100 %. Половина – иностранцы. В основном, гости из России. Зияд Тэймуров, азербайджанец из Твери, здесь уже в 8-й раз. И не перестает восхищаться красотой природы и качеством услуг.

Джамиля и Зияд Тэймуровы, жители Твери (Россия):

Ездим, наверное, год за годом еще шире будет. Наши знакомые и друзья приезжать будут. Главное, что друзей мы забираем сюда, говорим, что есть такой санаторий и главное, что им тоже нравится. И следующий год они опять приезжают сюда.





Фарида Эйвазова, жительница Твери (Россия):

Больше всего понравилось то, что индивидуальный подход. Всего достаточно, все полноценно, все стерильно. С этой точки зрения здесь все идеально.





Собственный источник минеральной воды, бассейн под стеклянным куполом, целая россыпь оздоровительных процедур: от стоматологии до лазерной терапии. Свежий воздух и приветливый персонал. Об этом не устают рассказывать иностранные гости своим друзьям и знакомым. И такие отзывы – лучшая реклама Беларуси.





Юрий Деркач, начальник управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Они, естественно, могут получить медицинскую помощь, которая, в принципе, ничем не отличается от той помощи, которая оказывается в ведущих клиниках Европы. Поэтому неслучайно за этот год, в целом, здравоохранение области заработало около 3 миллионов долларов.





Анастасия Бут, корреспондент:

Экспорт медицинских услуг в Витебской области держится на трех «китах»: медицина, оздоровление и производство лекарственных препаратов. Последнее направление для нас достаточно новое, но очень перспективное. В прошлом году на продаже лекарственных средств за границу заработали около 3 миллионов рублей.