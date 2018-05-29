Как в Беларуси диагностируется аллергия?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Давайте поговорим о диагностике. Хорошо – мы выявили: на полынь. А насколько эта диагностика сейчас поддается стопроцентному такому анамнезу?

Мы точно можем выявить все аллергены или это сложно выявить?

Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:

Конечно, да. Мы выявляем все аллергены.

Есть так называемые мажорные аллергены, которые важно определить. Для того чтобы определиться диагнозом, конечно, в первую очередь необходимо обратиться к доктору, специалисту. И уже по анамнезу уже можно заподозрить аллергическую природу, например, ринита. И даже можно вычислить виновника этого ринита.

Если это полынный ринит, то он будет беспокоить ребенка только во второй половине лета.

То есть, уходит сезон, и проблема уходит.

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Понятно, что мы не только по анамнезу выставляем окончательно диагноз. А необходимо кожное тестирование. Проводим предтестирование с аллергенами, теми же пыльцевыми, то есть – пыльца полыни. И положительные кожные пробы подтверждают этот диагноз. Если нет возможности или есть какие-то противопоказания для проведения кожного тестирования, то у нас

есть еще возможность проведения исследования по анализу крови для определения повышенного содержания специфических аллергенных антител.

Ирина Ромбальская:

То есть даже по анализу крови можно дифференцировать?

Людмила Маслова:

Да, по анализу крови. Кровь берется из вены и определяется содержание специфических аллергенных антител к ингаляционным аллергенам. И вот повышенный аллерген, например, к пыльце полыни – это будет тоже подтверждать диагноз.

Насколько безопасны антигистаминные препараты нового поколения и от каких лекарств врачи рекомендуют отказаться?