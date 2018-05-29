Специфическая иммунотерапия: новые способы лечения аллергии в Беларуси

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.

Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:

В нашей стране появилась возможность проведения специфической иммунотерапии и к аллергенам животным. То есть

можно проводить специфическую иммунотерапию эпидермальными аллергенами.

И это позволит перестроить этот иммунный ответ, как-бы обучить иммунную систему переносить нормально контакт ребенка с животными.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Не обязательно животное должно жить дома. Родители на работе…

Людмила Маслова:

Конечно, да. Или ребенок в школу пришел – у него дома нет кошки, а у соседа по парте имеет кошку дома. Поэтому и понятно, что эти следы (шерсть, эпидермис от кошки) конечно будут. И поэтому ребенок может реагировать на это.

Что такое «атопический марш» и в каком возрасте можно понять, что ребенок – аллергик?

Ирина Ромбальская:

Мне кажется, аллергены с каждым годом только добавляются.

То есть нельзя сказать, что вот сегодня у меня аллергия на одуванчики, а завтра не присоединится еще кошка, собака, полынь и прочие?

Людмила Маслова:

Все верно. Да.

Ирина Ромбальская:

Например, мы излечились от полыни. А тут нас в другое время года накрывает другая аллергия.

Людмила Маслова:

К счастью есть и такая закономерность:

если мы проводим лечение, туже специфическую иммунотерапию, например, пыльцой полыни, то у этого пациента снижается чувствительность и к другим пыльцевым.

И даже не только к пыльцевым аллергенам, а, например, к клещам домашней пыли. То есть специфическая иммунотерапия позволяет предупредить развитие вот этой полисенсибилизации, что очень важно.

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