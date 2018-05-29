«Африка пока не знает, что такое аллергия»: профессор Людмила Маслова о причинах заболевания 21 века

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.
Ирина Ромбальская, СТВ:
Очень рада видеть Вас сегодня у нас в программе. Тем более – я аллергик со стажем. Поэтому будем пытать Вас по полной.
Расскажите, пожалуйста, действительно ли аллергий становится больше?
Вот у меня такое чувство, что вокруг меня тоже огромное количество аллергиков, и мало кто не сталкивается с этой проблемой в современном мире в цивилизованном обществе.
Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:
Вы правы. Действительно, Всемирная организация здравоохранения назвала аллергию заболеванием 21 века.
До 40% жителей планеты страдают аллергией.
Ирина Ромбальская:
То есть, по сути – каждый второй человек, так или иначе, сталкивался с аллергией. А с чем это связано: это плата за какие-то блага цивилизации, или что-то изменилось?
Людмила Маслова:
Однозначно ответить нельзя. Однако, конечно, результат и изменения климата – потепление, экологические изменения, загрязнение окружающей среды. Так называемая гигиеническая гипотеза объясняет рост количества аллергических заболеваний тем, что
человек меньше стал страдать инфекционными заболеваниями.
Ирина Ромбальская:
Слишком стерильные мы?
«Если ребенку не будут создаваться искусственные стерильные условия, это защитит его в дальнейшем от аллергии»
Людмила Маслова:
Да, и поэтому больше страдают люди аллергией. Ведь эта проблема больше волнует жителей цивилизованных, развитых стран. И Африка пока не знает, что такое аллергия. Поскольку там бушует инфекционная патология.
Ирина Ромбальская:
Так мы не видим этого за счет этого из-за огромного количества инфекционных заболеваний, либо там действительно нет аллергии?
Людмила Маслова:
Нет, их пока действительно не коснулась эта проблема.
Ирина Ромбальская:
Есть ли тенденция к снижению, или пока к увеличению?
Людмила Маслова:
Нет, пока, к сожалению, нет тенденции к снижению. И пока отмечается только рост. При чем, считается, что каждое десятилетие практически удваивается заболеваемость всеми основными аллергическими болезнями. То есть и астма, и аллергический ринит, конъюнктивит, крапивницы. Пока да.
Насколько безопасны антигистаминные препараты нового поколения и от каких лекарств врачи рекомендуют отказаться?