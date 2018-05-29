Насколько безопасны антигистаминные препараты нового поколения и от каких лекарств врачи рекомендуют отказаться?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.
Ирина Ромбальская, СТВ:
Медицина не стоит на месте – разрабатываются новые лекарства. Сейчас много препаратов нового поколения. Стоит ли их принимать?
Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:
Без антигистаминных препаратов, конечно, не обойтись. То есть если пациент не подготовился к сезону поллинации, то придется проводить симптоматическое лечение. И это в первую очередь антигистаминные препараты.
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Ирина Ромбальская:
Насколько безопасны сегодня антигистаминные препараты нового поколения?
Людмила Маслова:
В настоящее время существуют два поколения антигистаминных препаратов.
Это старые, седативные, от которых уже рекомендуется уходить.
И есть препараты второго поколения, которые обладают целым рядом преимуществ. Они более эффективные, безопасные, к ним не развивается привыкание. Их можно принимать так долго, сколько есть в этом необходимость.
Ирина Ромбальская:
Можно, например, на протяжении месяца пить и не бояться?
Людмила Маслова:
Да, это препараты цетиризина, левоцетиризина, дезтератодина.
Как в Беларуси диагностируется аллергия?
Ирина Ромбальская:
Спасибо Вам огромное за нашу беседу. Я надеюсь, что эта весна, благодаря Вашим советам, для многих пройдет гораздо лучше, чем предыдущая.