Насколько безопасны антигистаминные препараты нового поколения и от каких лекарств врачи рекомендуют отказаться?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Медицина не стоит на месте – разрабатываются новые лекарства. Сейчас много препаратов нового поколения. Стоит ли их принимать?

Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:

Без антигистаминных препаратов, конечно, не обойтись. То есть если пациент не подготовился к сезону поллинации, то придется проводить симптоматическое лечение. И это в первую очередь антигистаминные препараты.

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Ирина Ромбальская:

Насколько безопасны сегодня антигистаминные препараты нового поколения?

Людмила Маслова:

В настоящее время существуют два поколения антигистаминных препаратов.

Это старые, седативные, от которых уже рекомендуется уходить.

И есть препараты второго поколения, которые обладают целым рядом преимуществ. Они более эффективные, безопасные, к ним не развивается привыкание. Их можно принимать так долго, сколько есть в этом необходимость.

Ирина Ромбальская:

Можно, например, на протяжении месяца пить и не бояться?

Людмила Маслова:

Да, это препараты цетиризина, левоцетиризина, дезтератодина.

Как в Беларуси диагностируется аллергия?

Ирина Ромбальская:

Спасибо Вам огромное за нашу беседу. Я надеюсь, что эта весна, благодаря Вашим советам, для многих пройдет гораздо лучше, чем предыдущая.