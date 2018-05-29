«Если ребенку не будут создаваться искусственные стерильные условия, это защитит его в дальнейшем от аллергии»

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Все-таки хочется вернуться к той самой нестерильности, о которой мы говорили.

Может в качестве профилактики может нам надо поменьше детей отгораживать от всяческих микробов?

Можно ли аллергику подобрать животное? Мнение доктора медицинских наук

Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:

Вы абсолютно правы. Поскольку, согласно последним результатам научных исследований, в документах Всемирной организации по аллергии, когда речь заходит о первичной профилактике аллергии, то конкретно указывается, что чем раньше ребенок начнет общаться с внешним миром, чем раньше он начнет соприкасаться с теми же животными.

Если ребенку не будут создаваться какие-то искусственные, стерильные условия, это защитит его от того, чтобы в дальнейшем не развилась аллергия.

Насколько безопасны антигистаминные препараты нового поколения и от каких лекарств врачи рекомендуют отказаться?

Ирина Ромбальская:

Бытует такое мнение, что у ребенка, в семье которого уже есть животное, эта аллергия может и не проявиться. То есть если ребенок с рождения вместе с собачкой ползает по полу, то это то, что надо?

Людмила Маслова:

Да, это так. Поэтому уже иммунная система адаптируется к этому животному и нормально это все переносит.