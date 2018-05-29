Что такое «атопический марш» и в каком возрасте можно понять, что ребенок – аллергик?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доктор медицинских наук, профессор Людмила Маслова.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Это наследственное заболевание? Мы передаем его нашим детям?

Как в Беларуси диагностируется аллергия?

Людмила Маслова, доктор медицинских наук, профессор:

Во многом, конечно, заболеет ли ребенок аллергией, зависит от того, насколько здоровы его родители.

И если оба родителя страдают каким-то аллергическим заболеванием, то вероятность того, что у ребенка будет аллергия, составляет порядка 70%. Если это один родитель, то наполовину меньше.

Ирина Ромбальская:

В таком случае хочется узнать, есть ли какие-то профилактические меры?

Как не допустить эту болезнь у наших детей?

Ведь она может проявиться в любом возрасте. Не обязательно, если ребеночек родился здоровым, что у него в 15 лет не проявится как-то.

«Если ребенку не будут создаваться искусственные стерильные условия, это защитит его в дальнейшем от аллергии»

Людмила Маслова:

Нет, чаще всего все-таки аллергия развивается в детстве.

Ирина Ромбальская:

В каком возрасте мы можем понять, что ребенок – аллергик?

Людмила Маслова:

Это практически с рождения.

Аллергия может начинаться так называемым атопическим дерматитом. Дальше, если не контролируется этот дерматит, то может присоединиться аллергический ринит, астма. То есть вот такой так называемый атопический марш наблюдается по жизни. Конечно, аллергия может начаться в любом возрасте. Но, повторяю, все-таки чаще это в детстве.

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