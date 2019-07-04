Зарядка для лица. Как избавиться от морщин и помолодеть на несколько лет?

В наше время всё чаще встречаются люди, которые заботятся о своём здоровье. Оно и правильно, ведь продолжительность жизни понемногу растёт и в 80 лет лучше чувствовать себя бодрым и активным, чем быть старой развалиной.

Размах возможностей сохранения молодости и поддержания здоровья сейчас поистине огромен. Например, теперь повсеместно известны такие понятия как «йога», «пилатес», «фитнес», разницу между которыми не всегда можно найти сразу.

Также людей интересует не только здоровое и подтянутое тело, но и красивое лицо без морщин. И для этих целей были созданы упражнения, которые позже вошли в комплекс йоги для лица.

Этот комплекс упражнений представляет собой массаж, помогающий подтянуть, разгладить и расслабить лицо.

Как сообщает Daily Mail, своей методикой поделилась эксперт в области йоги для лица Даниэль Коллинз. Перед началом упражнений она рекомендует вымыть руки, удалить с лица косметику и нанести на него увлажняющую сыворотку. Во время массажа желательно глубоко дышать, а выдох должен продолжаться дольше вдоха. Итак, упражнения.

Мыслитель.

Сперва сожмите ладонь в кулак, а затем уприте его в подбородок и слегка надавливайте. Следующее задание – открыть и закрыть рот 30 раз, при этом кулак по-прежнему должен упираться в подбородок. Напоследок откройте рот и на 30 секунд напрягите губы так, чтобы они прижались к зубам.