Зарядка для лица. Как избавиться от морщин и помолодеть на несколько лет?
В наше время всё чаще встречаются люди, которые заботятся о своём здоровье. Оно и правильно, ведь продолжительность жизни понемногу растёт и в 80 лет лучше чувствовать себя бодрым и активным, чем быть старой развалиной.
Размах возможностей сохранения молодости и поддержания здоровья сейчас поистине огромен. Например, теперь повсеместно известны такие понятия как «йога», «пилатес», «фитнес», разницу между которыми не всегда можно найти сразу.
Также людей интересует не только здоровое и подтянутое тело, но и красивое лицо без морщин. И для этих целей были созданы упражнения, которые позже вошли в комплекс йоги для лица.
Этот комплекс упражнений представляет собой массаж, помогающий подтянуть, разгладить и расслабить лицо.
Как сообщает Daily Mail, своей методикой поделилась эксперт в области йоги для лица Даниэль Коллинз. Перед началом упражнений она рекомендует вымыть руки, удалить с лица косметику и нанести на него увлажняющую сыворотку. Во время массажа желательно глубоко дышать, а выдох должен продолжаться дольше вдоха. Итак, упражнения.
Мыслитель.
Сперва сожмите ладонь в кулак, а затем уприте его в подбородок и слегка надавливайте. Следующее задание – открыть и закрыть рот 30 раз, при этом кулак по-прежнему должен упираться в подбородок. Напоследок откройте рот и на 30 секунд напрягите губы так, чтобы они прижались к зубам.
Фото: Matt Lincoln
Данный массаж нужен, чтобы убрать второй подбородок или не допустить его появления. Упражнения тонизируют и укрепляют мышцы нижней части лица, а кулак заставляет мышцы в области нижней челюсти напрягаться сильнее.
Подтяжка лица руками.
Для начала нужно положить руки на шею и держать их там 20 секунд. Пока мышцы согреваются и расслабляются, не забывайте глубоко дышать через нос. Далее пальцами и ладонями потирайте щёки движениями вверх. Тянуть кожу не нужно. На это упражнение тоже отводится 20 секунд. Аналогично поступить со лбом, продолжительность – 20 секунд.
Фото: Matt Lincoln
Этот массаж улучшает кровообращение и помогает коже выглядеть менее уставшей.
Подводка для глаз.
Поместите указательные пальцы чуть ниже бровей и осторожно надавливайте, водя пальцами из стороны в сторону, в уголках глаз нужно надавливать немного дольше. Потом нужно также надавливать и в нижней половине глазницы. Общая продолжительность упражнения – минута. Важно! Тянуть кожу не нужно, достаточно слегка надавливать.
Фото: Matt Lincoln
Массаж избавляет от мешков под глазами и отёчности, помогает выводить лишнюю жидкость из межклеточного пространства.
Постукивания по лицу.
Начинается массаж с 20-секундного постукивания кончиками пальцев по лбу. Далее постукивание переходит на щёки и рот, продолжительность тоже 20 секунд. И, наконец, 20 секунд постукивайте по шее.
Фото: Matt Lincoln
Массаж улучшает приток крови, придавая лицу более насыщенный цвет. Также снимается напряжение в мышцах лица.
Поглаживание ладонью.
Для начала нужно полностью расслабить лоб, брови не должны быть подняты. После этого поместите ладонь на середину лба и проведите по нему рукой. Затем нужно поменять руку и вновь провести ладонью по лбу. Так нужно продолжать минуту, чередуя руки.
Фото: Matt Lincoln
Этот массаж избавляет от морщин на лбу и снимает мышечное напряжение в этой области.
Подъём бровей.
Закройте глаза и горизонтально поместите указательные пальцы под брови. Держите пальцы 10 секунд. Затем уберите их на несколько секунд, после чего повторите упражнение ещё дважды. Кстати, вы должны чувствовать напряжение век, но давить на кожу не нужно. Далее поставьте кончики пальцев обеих рук в центр лба и медленно разведите пальцы в стороны висков, словно что-то разгребаете. Брови поднимать не нужно, упражнение длится 30 секунд.
Фото: Matt Lincoln
Массаж предотвращает «нависание» бровей над глазами, укрепляет мышцы в области лба.
Крючки на скулы.
Сделайте указательные пальцы крючками. Положите конструкцию так, чтобы область возле костяшек указательных пальцев была на скулах, а суставы пальцев – поле носа. Затем осторожно поднимайте руки, следуя линии скул. Упражнение длится одну минуту.
Фото: Matt Lincoln
Массаж помогает снять напряжение мышц щёк.
Рыба фугу.
Надуйте щёки, одну ладонь положите на губы, чтобы сквозь них не выходил воздух, а другой рукой слегка надавливайте на щёку. Убедитесь, что не морщите губы. 30 секунд надавливать на одну щёку и столько же – на другую.
Фото: Matt Lincoln
Данный массаж улучшает кровообращение и поднимает щёки.
Тонизирование индюшачьей шеи.
До предела откиньте голову назад, плотно сжимая губы. 60 раз за минуту коснитесь нёба кончиком языка.
Фото: Matt Lincoln
Массаж напрягает кожу, таким образом тренируя её. Помогает предотвратить возникновение индюшачьей шеи или сделать её менее заметной.
Подтяжка губ.
Подожмите губы так, чтобы они полностью уходили внутрь и их не было видно в зеркале. . Слегка приподнимите уголки губ. Указательными пальцами разглаживайте кожу по бокам рта и под ртом. Продолжительность – минута или меньше, если мышцы слишком напряжены.
Фото: Matt Lincoln
Массаж укрепляет мышцы щёк и в области рта. Лицо становится более симметричным.
Укрепление языка.
Максимально отведите язык вбок, упираясь в самый угол щеки. Затем, не отрывая кончик языка, сделайте им круговое движение слева направо, не забыв провести и по губам. Затем повторить движение справа налево. Глубоко дышите через нос, продолжительность упражнения – 30 секунд.
Массаж укрепляет и тонизирует мышцы вокруг рта, избавляет от морщин марионеток (вертикальных линий, идущих от носа к рту).