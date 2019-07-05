Министр здравоохранения рассказал о строительстве нового корпуса РНПЦ «Мать и дитя»

Новости Беларуси. РНПЦ «Мать и дитя» – ведущий центр страны, благодаря которому в Беларуси младенческая смертность снизилась почти в 5 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничный бэби-бум. Как в Беларуси поздравили мам, родивших в День Независимости

Новорождённых здесь выхаживают с весом всего от 500 граммов. В ближайшее время планируется строительство нового корпуса и масштабное обновление технической базы. Часть оборудования будет закуплена уже в 2019 году.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Это касается лабораторного оборудования, оборудования для УЗИ-диагностики. Планируется два реанимобиля закупить для доставки детей с патологией для выхаживания в этом центре. В перспективе на этот и следующий годы – это разработка проекта начала реконструкции реанимационного отделения, чтобы повысить уровень оказания помощи детям с экстремально низкой массой тела.

Кроме того, реконструкция 7-го и 8-го корпуса центрального стерилизационного отделения для того, чтобы, во-первых, дооснастить центр новым оборудованием, а во-вторых, улучшить условия пребывания как для мам и детей, так и для персонала, который тут работает.