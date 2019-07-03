«Я даже не знала, что такие операции делают». Как женщину в Беларуси спасли от редкой смертельной болезни сердца при помощи 3D-печати

Её утро начинается с обсуждений дел сердечных. Ещё неделю назад Елене ставили диагноз: гипертрофическая кардиомиопатия. При этом заболевании увеличивается толщина миокарда и, как следствие, нередко наступает внезапная смерть. Сегодня, после очередного планового осмотра, доктор уверенно констатирует – здорова!

Елена Дроздова:

Сейчас нормально себя чувствую, голова не кружится. Я даже не знала, что такие операции делают, меня это, вообще, никогда не касалось и этот уровень меня очень приятно удивил. Завели сердце по новой счастливой пациентке, благодаря отечественной наноразработке – 3D-моделированию. Уникальная технология, аналогов которой нет в мире. Виртуальную копию сердца пациента печатают на принтере и на ней отрабатывают схему реального хирургического вмешательства. Это похоже на фантастику! Удивляются и зарубежные специалисты. Перенять опыт в Беларусь приезжают кардиохирурги из лучших клиник Англии, Германии и США.

Владимир Андрущук, ведущий сотрудник лаборатории хирургии сердца, ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»:

С помощью данной технологии прооперировано более 70 пациентов и, в основном, это пациенты с гипертрофической кардиомиопатией и несколько пациентов с другой патологией. Мы приносим счастье во многие дома.

Кардиологи продолжают следовать мировым тенденциям. Наши специалисты успешно лечат все виды нарушения ритма сердца, сшивают его самые мелкие сосуды.

Сергей Спиридонов, заместитель директора по хирургической работе ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»:

В мире идёт направление на то, чтобы минимизировать операционную травму. Для этого разработаны клапаны, которые имплантируются через маленький разрез или даже через прокол бедренной артерии. Мы пытаемся не отстать от самых передовых стран.

Один из эффективных методов лечения пороков сердца – установка искусственного клапана. У нашей страны 30-летняя практика производства жизненно важных имплантов. С клапанами сердца отечественной сборки живут уже более 10 тысяч белорусов. Ювелирную работу белорусских профи ценят и за рубежом. Олег Горецкий, директор завода по производству технического оборудования:

Срок службы изделия не менее 10 лет, процесс производства очень длительный, очень скрупулёзный, каждая операция ответственная. Рынок сбыта – Беларусь, Казахстан, Украина.

А эта новинка проходит последние испытания. Биологический клапан из бычьего перикарда обещает стать «родным» для человека. Беларусь гордится и другими разработками.

Мария Кронда, СТВ:

Эти специалисты в белых халатах ведут непрерывную борьбу с раковыми заболеваниями и различными патологиями. Здесь нет скальпеля и капельниц, но в этой лаборатории производят более 150 миллионов клеток, которые в будущем обязательно продлят чью-то жизнь.

Находясь в тренде мировых тенденций, Беларусь активно развивает клеточные технологии. Одно из последних ноу-хау Института биофизики и клеточной инженерии – дендритные клетки – настоящее оружие против рака молочной железы и опухоли поджелудочной. Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

В институте разрабатываются, пока в рамках ГПНИ, толерогенные дендритные клетки, их функция немножко другая, это, наоборот, подавление, это может быть использовано для лечения аутоиммунных заболеваний. Также разрабатываются подходы к получению аллогенных дендритных клеток. Имеются разработки, что касается стволовых клеток.

Этот диагноз звучит, как приговор – онкология. Современные методы диагностики и проведение высокоточных исследований позволяют нашим врачам распознать врага ещё на стадии его зарождения.

Виктор Кохнюк, заместитель директора по хирургической работе ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Последние десятилетия это эра лекарственного лечения, химиотерапии, но не наобум, а проводятся молекулярно-генетические исследования, которые позволяют определить чувствительность опухоли к тому либо другому лекарству, чтобы не было напрасных расходов.

Беларусь стоит и на защите новой жизни. Эти богатыри появились на свет несколько часов назад. Мальчишки здоровы и чувствуют себя отлично. Ежегодно во всем мире около 15 миллионов детей рождается раньше срока. В Беларуси каждые 23-и роды – преждевременные. Это огромные риски и удивительная работа врачей. Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Процент выживаемости наших деток на нашем уровне – 82%. Есть, конечно, детки, которые очень маловесны, к своему сроку гестации, вот, в частности, там 560-580 г, но их выживаемость зависит от срока гестации. Все наши труды направлены на на жизнь матери и ребёнка.

В Республике Беларусь 20 лет успешно функционирует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребёнка. Беларусь занимает 8-ое место в мире по результатам лечения острого лимфобластного лейкоза у детей, опережая США, Израиль, Японию и Финляндию.

Развитие отечественной фармацевтики обеспечивает лекарственную безопасность страны. В целом медицина стала ещё доступнее. В столице и регионах достигнуты минимальные сроки ожидания медпомощи. Мы приступили к созданию национальной, уникальной в своем роде, системы электронного здравоохранения.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы хотим перестроить работу врачей первичного звена, чтобы сегодня при визите к нему пациента, он мог получить максимально возможную помощь. Плюс мы начали создавать межрегиональные, межрайонные центры, в которые областные наши организации здравоохранения передают свои наработанные технологии. В течении последних четырёх лет у нас отмечается увеличение ожидаемой продолжительности жизни и стабилизации общей смертности.

В двери наших храмов здоровья стучатся иностранные пациенты со всего мира. В стране успешно развивается медицинский туризм. Мухамед Саид Аси:

Я приезжаю постоянно, качество очень хорошее. Я уже обращался раньше и буду ещё обращаться.