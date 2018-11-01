К 2020 году Беларусь присоединится к безвозмездному донорству. Почему это важно?

Новости Беларуси. «У Беларуси доброе сердце». Благотворительная акция по безвозмездной сдаче крови проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К ней уже присоединились сотни доноров, которые готовы поделиться частичкой себя ради тех, кто нуждается в помощи. В числе добровольцев и наш коллега Юрий Прокопенко.

Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс? Антон Сергеевич Лебедкин, вторая положительная. Помощник машиниста тепловоза впервые на станции переливания крови. Стать донором думал давно, но все никак не решался. Главным аргументам «за» стал пример жены.

Антон Лебедкин, житель Могилева:

Чувствую себя хорошо. Больше страха было, чем на самом деле, ничего страшного в этом нет. Не в деньгах дело – просто для себя, знаешь, что помог кому-то.

Виктория Мурашкевич, жительница Могилева:

Я сдаю из-за того, что хочется кому-то помочь и быть полезной. При этом я себя прекрасно чувствую.

Во всем мире безвозмездные доноры считаются самыми безопасными в плане здоровья и самыми мотивированными, так как их цель – только взаимопомощь. В Беларуси каждая четвертая сдача крови проводится на безвозмездной основе. «Надеюсь, что может быть кому-то спас жизнь». Безвозмездных доноров в Беларуси за 5 лет стало в 16 раз больше Однако нам есть с кого брать пример. В Японии трудно найти взрослого человека, который бы не был донором-добровольцем. А в индийском Мумбаи установили рекорд Гиннеса – на сдачу крови в один день собрались 25 тысяч жителей города.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Донор помогает не только другим, но и себе. 450 граммов крови – небольшая потеря для организма. Ученые давно доказали, что при сдаче крови укрепляется иммунитет. Доноры реже болеют простудными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, вы знаете, совсем не больно. Как чувствуешь себя после сдачи пол-литра крови? На вопросы отвечает постоянный донор

Эта кровь наверняка спасет не одну жизнь. Переливания необходимы при операциях, пересадке органов, во время родов, лечения онкозаболеваний. Например, за один обычный сеанс гемодиализа пациенту необходимо перелить около полулитра донорских компонентов. Самая востребованная – первая положительная группа. Она течет в жилах чуть ли не половины всего населения планеты. А самая редкая – и от этого также очень нужная – четвертая с отрицательным резус-фактором.

Виктория Ярохович, врач-трансфузиолог Могилевской областной станции переливания крови:

Доноры нужны всегда. Потому что кровь, в частности, красная кровь и эритроциты, имеют ограниченный срок годности – от 35 до 42 дней.