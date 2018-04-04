Как чувствуешь себя после сдачи пол-литра крови? На вопросы отвечает постоянный донор

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Алена Чернявская как постоянный донор пошла сдавать кровь: она приняла участие в благотворительной акции ко Всемирному дню здоровья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О чем думает человек, который жертвует частью себя на благо других? Сложно стать донором? Болезненная ли сама процедура? Как чувствуешь себя после сдачи пол-литра крови? На все эти вопросы знает ответ донор.