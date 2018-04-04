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Как чувствуешь себя после сдачи пол-литра крови? На вопросы отвечает постоянный донор

04 апреля 2018 15:40
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Алена Чернявская как постоянный донор пошла сдавать кровь: она приняла участие в благотворительной акции ко Всемирному дню здоровья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Как чувствуешь себя после сдачи пол-литра крови? На вопросы отвечает постоянный донор-1

О чем думает человек, который жертвует частью себя на благо других? Сложно стать донором? Болезненная ли сама процедура? Как чувствуешь себя после сдачи пол-литра крови? На все эти вопросы знает ответ донор.

Подробнее – в видеоматериале.

# Здоровье # Фотофакт # Донорство в Беларуси

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