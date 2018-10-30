В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?

Об омега-3 говорят так много, что они стали практически синонимом здорового питания. А своей известностью обязаны пытливым умам датских учёных, которые отметили любопытную тенденцию: эскимосы питаются очень жирной пищей – мясом тюленей и рыбой, и совсем не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Два года и литры крови северного народа, взятые на анализы, ознаменовались рождением нового класса – ненасыщенных жирных кислот.

Светлана Ильясевич, врач-педиатр первой категории медицинского центра «Кравира»:

Очень важно, чтобы они были в достаточном количестве в нашем организме для нормальной работы клеток и для осуществления в них обменных процессов.

Так уж вышло, что при всей своей важности, омега-3 совсем не вырабатываются организмом самостоятельно, а ведь воздействие жирных кислот поистине ошеломляющее. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы, зрения и мозга, уменьшение воспалительных процессов в суставах и нормализация кровяного давления. Омега-3 способствуют укреплению иммунитета, становятся незаменимыми помощниками при лечении кожных заболеваний, а согласно некоторым исследованиям, даже рака груди. А также выводят холестерин и спасают от хандры.

Светлана Ильясевич:

Больше всего омега-3 содержится в жирных сортах рыб, семенах льна, грецких орехах.

Рыбные продукты достаточно употреблять два раза в неделю. Причём, рыба, желательно, должна быть свежая, потому что в замороженной количество этих кислот значительно ниже. Также можно употреблять консервы в масле. 90-100 граммов несколько раз в неделю будет достаточно.

Омега-3 также можно получить из рыбьего жира и лекарственных препаратов с его содержанием. Однако врачи предупреждают: чтобы не заработать передозировку, следует принимать медикаментозные средства строго по предписанию докторов, либо инструкции. А ещё лучше ограничиться его поступлением в организм только в натуральном виде.