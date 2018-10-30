Прямой эфир

В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?

30 октября 2018 07:20
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Об омега-3 говорят так много, что они стали практически синонимом здорового питания. А своей известностью обязаны пытливым умам датских учёных, которые отметили любопытную тенденцию: эскимосы питаются очень жирной пищей – мясом тюленей и рыбой, и совсем не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Два года и литры крови северного народа, взятые на анализы, ознаменовались рождением нового класса – ненасыщенных жирных кислот.

В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?-1

Светлана Ильясевич, врач-педиатр первой категории медицинского центра «Кравира»:
Очень важно, чтобы они были в достаточном количестве в нашем организме для нормальной работы клеток и для осуществления в них обменных процессов.

В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?-4

Так уж вышло, что при всей своей важности, омега-3 совсем не вырабатываются организмом самостоятельно, а ведь воздействие жирных кислот поистине ошеломляющее. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы, зрения и мозга, уменьшение воспалительных процессов в суставах и нормализация кровяного давления. Омега-3 способствуют укреплению иммунитета, становятся незаменимыми помощниками при лечении кожных заболеваний, а согласно некоторым исследованиям, даже рака груди. А также выводят холестерин и спасают от хандры.

В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?-7

Светлана Ильясевич:
Больше всего омега-3 содержится в жирных сортах рыб, семенах льна, грецких орехах.

В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?-10

Рыбные продукты достаточно употреблять два раза в неделю. Причём, рыба, желательно, должна быть свежая, потому что в замороженной количество этих кислот значительно ниже. Также можно употреблять консервы в масле. 90-100 граммов несколько раз в неделю будет достаточно.

В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?-13

В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?-15

Омега-3 также можно получить из рыбьего жира и лекарственных препаратов с его содержанием. Однако врачи предупреждают: чтобы не заработать передозировку, следует принимать медикаментозные средства строго по предписанию докторов, либо инструкции. А ещё лучше ограничиться его поступлением в организм только в натуральном виде.

В каких продуктах содержатся кислоты омега-3 и сколько раз в неделю их нужно есть?-18

Светлана Ильясевич:
Если говорить о приёме омега-3 как лекарственного препарата, избыток, действительно, может плохо отражаться на состоянии здоровья человека. Могут обостряться какие-то хронические заболевания, желудочно-кишечного тракта, может быть склонность к кровотечениям.

Жирные кислоты должны поступать в организм не только в достаточном количестве, но и в правильном соотношении. Употребляя слишком много омега-6, источники которого – подсолнечное, рапсовое и соевое масла, которые часто используют в производстве готовой еды и полуфабрикатов, можно легко помешать работе омега-3. 

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