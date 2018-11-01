Кабинет профилактики ВИЧ-инфекции возобновил работу в Солигорске

Новости Беларуси. Открытый в 2017 году в местном Центре гигиены и эпидемиологии, он из-за проблем финансирования вынужден был приостановить прием пациентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь денежные вопросы взяло на себя государство, и кабинет снова работает. Рассчитан он прежде всего на наркозависимых потребителей.

Ольга Смирнова, врач-эпидемиолог ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии»:

В кабинете работают медицинская сестра, социальный работник и я как руководитель-врач. Мы консультируем по вопросам жизни с ВИЧ, по вопросам безопасного инвенционного поведения, сексуального поведения безопасного. И если мы видим, что человек болен – то есть подозреваем у него туберкулез или еще что-то, скрининг проводим на туберкулез – то мы осуществляем перенаправление в организации здравоохранения.

Ну и так же мы рассказываем, как бросить, какие есть организации, которые помогут бросить. То есть перенаправляем в психоневрологические диспансеры. Рассказываем, что у нас в городе есть метадоновая заместительная терапия. Такой прием анонимный. Каждому пациенту выдается свой специальный код и карточка, по которой он бесплатно может получить необходимые материалы.