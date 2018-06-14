Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?

Кто-то готов сдать кровь ради небольшой прибавки к зарплате, а кто-то просто во имя добра. Желающих стать донором в Беларуси довольно много, но только 20% готовы сделать это безвозмездно.

Лариса Гущина, заместитель директора Республиканского научно-практического центра по трансфузиологии:

Мы сейчас пропагандируем безвозмездную дачу крови, где в любом случае донор получает компенсацию за питание для того, чтобы восстановить энергетический баланс, и мы обязательно предлагаем еще различные сувениры и подарки.

Ежегодно в республике совершается около трехсот тысяч донаций. Перед этой процедурой претенденты проходят обследование и сдают анализы. Если здоровье в полном порядке, а вес составляет не менее 55 кг, то можно претендовать на почетное звание донора.

Лариса Гущина:

Донор должен быть в возрасте от 18 до 60 лет. Он должен быть здоровым. Преимущественно к нам ходят молодые люди от 20 до 40 лет. Донор должен пройти перед этим медицинский осмотр и посетить терапевта для того, чтобы взять выписку о состоянии здоровья.

Перед тем, как стать донором, следует отказаться от вредных привычек, жирной пищи, хорошо отдохнуть и выспаться. Кровь берется из локтевой вены, в среднем 450 мл за один раз. Сама процедура дачи крови занимает от пяти до десяти минут.

В послужном списке Евгении ни много ни мало – 28 донаций. Женщина отмечает, что донорство полезно сказывается на здоровье: болеть стала гораздо меньше. Но самое главное – ведь можно спасти чью-ту жизнь. Евгения Аниховская, донор крови:

Каждый раз волнуюсь, каждый раз идешь, как в первый. Ответственность за то, чтобы кровь была в порядке, чтобы никому не навредить. Поэтому стараюсь вести правильный образ жизни.

Будучи студентом, Игорь пытался заработать путем донорства, однако сейчас это уже осознанное решение, принятое за 11 лет такой практики. Мужчина носит звание почетного донора и переставать заниматься добрым делом не собирается, даже в случае, если рано или поздно оно станет полностью безвозмездным.