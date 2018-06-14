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Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?

14 июня 2018 08:26
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Кто-то готов сдать кровь ради небольшой прибавки к зарплате, а кто-то просто во имя добра. Желающих стать донором в Беларуси довольно много, но только 20% готовы сделать это безвозмездно.

Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?-1

Лариса Гущина, заместитель директора Республиканского научно-практического центра по трансфузиологии:
Мы сейчас пропагандируем безвозмездную дачу крови, где в любом случае донор получает компенсацию за питание для того, чтобы восстановить энергетический баланс, и мы обязательно предлагаем еще различные сувениры и подарки.

Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?-4

Ежегодно в республике совершается около трехсот тысяч донаций. Перед этой процедурой претенденты проходят обследование и сдают анализы. Если здоровье в полном порядке, а вес составляет не менее 55 кг, то можно претендовать на почетное звание донора.

Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?-7

Лариса Гущина:
Донор должен быть в возрасте от 18 до 60 лет. Он должен быть здоровым. Преимущественно к нам ходят молодые люди от 20 до 40 лет. Донор должен пройти перед этим медицинский осмотр и посетить терапевта для того, чтобы взять выписку о состоянии здоровья.

Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?-10

Перед тем, как стать донором, следует отказаться от вредных привычек, жирной пищи, хорошо отдохнуть и выспаться. Кровь берется из локтевой вены, в среднем 450 мл за один раз. Сама процедура дачи крови занимает от пяти до десяти минут.

Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?-13

В послужном списке Евгении ни много ни мало – 28 донаций. Женщина отмечает, что донорство полезно сказывается на здоровье: болеть стала гораздо меньше. Но самое главное – ведь можно спасти чью-ту жизнь.

Евгения Аниховская, донор крови:
Каждый раз волнуюсь, каждый раз идешь, как в первый. Ответственность за то, чтобы кровь была в порядке, чтобы никому не навредить. Поэтому стараюсь вести правильный образ жизни.

Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?-16

Будучи студентом, Игорь пытался заработать путем донорства, однако сейчас это уже осознанное решение, принятое за 11 лет такой практики. Мужчина носит звание почетного донора и переставать заниматься добрым делом не собирается, даже в случае, если рано или поздно оно станет полностью безвозмездным.

Донорская сдача крови в Беларуси: как происходит процесс?-19

Игорь Благодиров, почетный донор:
Польза в том, что я постоянно контролирую свое здоровье: я постоянно сдаю анализ крови, измеряю давление свое, поддерживаю диету перед сдачей, веду определенный образ жизни, поэтому для меня только плюсы. На сегодняшний день у меня это вошло в привычку. Это просто неотъемлемая часть моего образа жизни.

# Донорство в Беларуси # Здоровье # Лариса Гущина # Евгения Аниховская # Игорь Благодиров # Фотофакт # Медицина

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